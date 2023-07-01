01 июля 2023
30 июня 2023

Жительница Тюменской области, не найдя аргументов в споре с мужем, пырнула его ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина не смогла отстоять свою позицию в ссоре и схватилась за нож Фото:

Жительница Тобольска (Тюменская область) во время ссоры с мужем не смогла подобрать слов, чтобы отстоять свою позицию по поводу дальнейшего ведения хозяйства и пырнула мужчину ножом в живот. Об этом сообщает областное управление МВД России.

«Местный житель 1982 года рождения со своей женой 1984 года рождения <…> распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора — у супругов разошлись мнения по поводу дальнейшего ведения хозяйства. Не найдя аргументов для отстаивания своей точки зрения, женщина схватила со стола нож и нанесла им удар в живот своему супругу», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что женщина ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. После случившегося супруги вместе вызвали скорую помощь и мужчину доставили в медицинское учреждение. В настоящее время против злоумышленницы заведено уголовное дело и она находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени, угрожая ножом, попытался задушить сожительницу. За день до этого пьяный мужчина избил свою возлюбленную. Суд назначил наказание тюменцу в виде 450 часов исправительных работ.

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Жительница Тобольска (Тюменская область) во время ссоры с мужем не смогла подобрать слов, чтобы отстоять свою позицию по поводу дальнейшего ведения хозяйства и пырнула мужчину ножом в живот. Об этом сообщает областное управление МВД России. «Местный житель 1982 года рождения со своей женой 1984 года рождения <…> распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора — у супругов разошлись мнения по поводу дальнейшего ведения хозяйства. Не найдя аргументов для отстаивания своей точки зрения, женщина схватила со стола нож и нанесла им удар в живот своему супругу», — сообщается на официальном сайте ведомства. Уточняется, что женщина ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. После случившегося супруги вместе вызвали скорую помощь и мужчину доставили в медицинское учреждение. В настоящее время против злоумышленницы заведено уголовное дело и она находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени, угрожая ножом, попытался задушить сожительницу. За день до этого пьяный мужчина избил свою возлюбленную. Суд назначил наказание тюменцу в виде 450 часов исправительных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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