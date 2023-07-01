Жительница Тюменской области, не найдя аргументов в споре с мужем, пырнула его ножом

Женщина не смогла отстоять свою позицию в ссоре и схватилась за нож Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тобольска (Тюменская область) во время ссоры с мужем не смогла подобрать слов, чтобы отстоять свою позицию по поводу дальнейшего ведения хозяйства и пырнула мужчину ножом в живот. Об этом сообщает областное управление МВД России.

«Местный житель 1982 года рождения со своей женой 1984 года рождения <…> распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора — у супругов разошлись мнения по поводу дальнейшего ведения хозяйства. Не найдя аргументов для отстаивания своей точки зрения, женщина схватила со стола нож и нанесла им удар в живот своему супругу», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что женщина ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. После случившегося супруги вместе вызвали скорую помощь и мужчину доставили в медицинское учреждение. В настоящее время против злоумышленницы заведено уголовное дело и она находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени, угрожая ножом, попытался задушить сожительницу. За день до этого пьяный мужчина избил свою возлюбленную. Суд назначил наказание тюменцу в виде 450 часов исправительных работ.