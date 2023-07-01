01 июля 2023
30 июня 2023

В Тюмени из-за громкой музыки ночью пенсионер устроил драку с молодежью. Видео

В Тюмени из-за громкой музыки пенсионер устроил драку с молодежью
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция "Ночь" полиции Курчатовского района. Челябинск, дверь, участковый, подъезд, полиция, ночь, силовики
В связи со сложившейся ситуацией жители дома вызвали полицию Фото:

В Тюмени ночью пенсионер вышел на улицу, чтобы утихомирить громких мужчин во дворе своего дома. Разговор перешел в драку и оскорбления. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

«Поздно ночью толпа очень громко слушала музыку, дедушка сделал замечание, а они включили музыку еще громче. После этого развязалась потасовка», — пишут свидетели произошедшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Во время ссоры мужчины оскорбляли пожилого человека, бросали в него разные вещи, толкали и били. В ответ на их действия он ругался, бегал за ними и пытался дать отпор. Жители ближайших домов из окон угрожали молодым людям выйти и разобраться с ними. Некоторые выкрикивали, что уже вызвали полицию.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области для уточнения информации о произошедшем. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени ночью пенсионер вышел на улицу, чтобы утихомирить громких мужчин во дворе своего дома. Разговор перешел в драку и оскорбления. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях. «Поздно ночью толпа очень громко слушала музыку, дедушка сделал замечание, а они включили музыку еще громче. После этого развязалась потасовка», — пишут свидетели произошедшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Во время ссоры мужчины оскорбляли пожилого человека, бросали в него разные вещи, толкали и били. В ответ на их действия он ругался, бегал за ними и пытался дать отпор. Жители ближайших домов из окон угрожали молодым людям выйти и разобраться с ними. Некоторые выкрикивали, что уже вызвали полицию. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области для уточнения информации о произошедшем. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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