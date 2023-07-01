В Тюмени из-за громкой музыки ночью пенсионер устроил драку с молодежью. Видео

В Тюмени из-за громкой музыки пенсионер устроил драку с молодежью

02 июля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

В связи со сложившейся ситуацией жители дома вызвали полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени ночью пенсионер вышел на улицу, чтобы утихомирить громких мужчин во дворе своего дома. Разговор перешел в драку и оскорбления. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях. «Поздно ночью толпа очень громко слушала музыку, дедушка сделал замечание, а они включили музыку еще громче. После этого развязалась потасовка», — пишут свидетели произошедшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Во время ссоры мужчины оскорбляли пожилого человека, бросали в него разные вещи, толкали и били. В ответ на их действия он ругался, бегал за ними и пытался дать отпор. Жители ближайших домов из окон угрожали молодым людям выйти и разобраться с ними. Некоторые выкрикивали, что уже вызвали полицию. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области для уточнения информации о произошедшем. Ответ на него ожидается.

В Тюмени ночью пенсионер вышел на улицу, чтобы утихомирить громких мужчин во дворе своего дома. Разговор перешел в драку и оскорбления. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях. «Поздно ночью толпа очень громко слушала музыку, дедушка сделал замечание, а они включили музыку еще громче. После этого развязалась потасовка», — пишут свидетели произошедшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Во время ссоры мужчины оскорбляли пожилого человека, бросали в него разные вещи, толкали и били. В ответ на их действия он ругался, бегал за ними и пытался дать отпор. Жители ближайших домов из окон угрожали молодым людям выйти и разобраться с ними. Некоторые выкрикивали, что уже вызвали полицию. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области для уточнения информации о произошедшем. Ответ на него ожидается.