В Тюмени ночью пенсионер вышел на улицу, чтобы утихомирить громких мужчин во дворе своего дома. Разговор перешел в драку и оскорбления. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.
«Поздно ночью толпа очень громко слушала музыку, дедушка сделал замечание, а они включили музыку еще громче. После этого развязалась потасовка», — пишут свидетели произошедшего в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Во время ссоры мужчины оскорбляли пожилого человека, бросали в него разные вещи, толкали и били. В ответ на их действия он ругался, бегал за ними и пытался дать отпор. Жители ближайших домов из окон угрожали молодым людям выйти и разобраться с ними. Некоторые выкрикивали, что уже вызвали полицию.
Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области для уточнения информации о произошедшем. Ответ на него ожидается.
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