Ремонт теплосетей будет проводиться с 4 по 11 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени два автобусных маршрута временно поменяют схему движения из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. По новому будут ходить маршруты №41 и №84.

«С 4 по 11 июля на период производства работ по капитальному ремонту тепловых сетей в районе ул. Домостроителей, 26, к. 3, маршруты №№ 41, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка», — рассказали в мэрии. Изменится и расположение остановок.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за ремонта перекроют сразу четыре улицы. По некоторым из них движение будет прекращено до конца августа.