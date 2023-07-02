02 июля 2023

Из-за ремонта в Тюмени поменяют схему движения автобусов. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, проезд закрыт, ремонтные работы, трубы водоснабжения
Ремонт теплосетей будет проводиться с 4 по 11 июля Фото:

В Тюмени два автобусных маршрута временно поменяют схему движения из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. По новому будут ходить маршруты №41 и №84.

«С 4 по 11 июля на период производства работ по капитальному ремонту тепловых сетей в районе ул. Домостроителей, 26, к. 3, маршруты №№ 41, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка», — рассказали в мэрии. Изменится и расположение остановок.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за ремонта перекроют сразу четыре улицы. По некоторым из них движение будет прекращено до конца августа.

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В Тюмени два автобусных маршрута временно поменяют схему движения из-за ремонта тепловых сетей. Об этом сообщает telegram-канал городской администрации. По новому будут ходить маршруты №41 и №84. «С 4 по 11 июля на период производства работ по капитальному ремонту тепловых сетей в районе ул. Домостроителей, 26, к. 3, маршруты №№ 41, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка», — рассказали в мэрии. Изменится и расположение остановок. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за ремонта перекроют сразу четыре улицы. По некоторым из них движение будет прекращено до конца августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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