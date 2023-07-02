Некоторые улицы в Тюмени будут перекрыты до августа
В Тюмени из-за ремонта тепловых сетей в июле перекроют дороги на четырех участках. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.
По данным властей, некоторые трассы будут перекрыты до конца лета. Список ограничений:
- с 4 по 11 июля — ул. Казачьи Луга в районе дома по ул. Домостроителей, 26/3. Объезд: ул. Вересковая, ул. Лесопарковая;
- с 6 июля по 16 июля — в районе дома №6 по дороге ул. Фабричной. Объезд: ул. М. Горького, межквартальные проезды;
- с 5 июля по 17 августа — ул. Восточный проезд от дома №138 до дома №140 по ул. 30 лет Победы. Объезд: ул. 30 лет Победы, ул. Моторостроителей;
- с 10 июля по 28 августа — ул. 9 Января на участке от ул. Тимирязева до ул. 2-й Степной переулок. Объезд: ул. Калинина, ул. Транспортная.
Ранее агентство писало, что в Тюмени будет перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Ограничение будет действовать с 6 по 20 июля.
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