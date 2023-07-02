02 июля 2023
01 июля 2023

В Тюмени из-за ремонта перекроют четыре улицы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, ограничительная лента, ремонтные работы
Некоторые улицы в Тюмени будут перекрыты до августа Фото:

В Тюмени из-за ремонта тепловых сетей в июле перекроют дороги на четырех участках. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области.

По данным властей, некоторые трассы будут перекрыты до конца лета. Список ограничений:

  • с 4 по 11 июля — ул. Казачьи Луга в районе дома по ул. Домостроителей, 26/3. Объезд: ул. Вересковая, ул. Лесопарковая;
  • с 6 июля по 16 июля — в районе дома №6 по дороге ул. Фабричной. Объезд: ул. М. Горького, межквартальные проезды;
  • с 5 июля по 17 августа — ул. Восточный проезд от дома №138 до дома №140 по ул. 30 лет Победы. Объезд: ул. 30 лет Победы, ул. Моторостроителей;
  • с 10 июля по 28 августа — ул. 9 Января на участке от ул. Тимирязева до ул. 2-й Степной переулок. Объезд: ул. Калинина, ул. Транспортная.

Ранее агентство писало, что в Тюмени будет перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Ограничение будет действовать с 6 по 20 июля.

Фото:

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В Тюмени из-за ремонта тепловых сетей в июле перекроют дороги на четырех участках. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства области. По данным властей, некоторые трассы будут перекрыты до конца лета. Список ограничений: Ранее агентство писало, что в Тюмени будет перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Ограничение будет действовать с 6 по 20 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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