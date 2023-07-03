03 июля 2023

Губернатор Моор устроил ревизию медучреждений Тюмени

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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , моор александр
Губернатор Моор контролирует работу медучреждений Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил городскую поликлинику №8, а в дальнейшем проведет осмотр еще нескольких медучреждений Тюмени и Тюменского района. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

«В эти минуты губернатор Тюменской области Александр Моор осматривает отделение городской поликлиники №8 в микрорайоне Казарово Тюмени. В планах у главы региона посещение еще нескольких объектов здравоохранения Тюмени и Тюменского района. В осмотре медучреждений участвуют вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских и директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова», — сообщает инфоцентр.

Поликлиника в Казарово работает с сентября 2021 года. К ней прикреплены 2443 человека, в том числе 1037 детей. В структуре отделения общей врачебной (семейной) практики: кабинеты участковых педиатра и терапевта, процедурный кабинет, в котором выделено время для проведения вакцинации и дневного стационара, кабинет неотложной помощи с отдельным входом, кабинет раннего выявления заболеваний и лечебно-диагностический кабинет (электрокардиография с передачей результата в кардиоархив, физиотерапевтическое лечение).

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил городскую поликлинику №8, а в дальнейшем проведет осмотр еще нескольких медучреждений Тюмени и Тюменского района. Об этом сообщает информационный центр правительства области. «В эти минуты губернатор Тюменской области Александр Моор осматривает отделение городской поликлиники №8 в микрорайоне Казарово Тюмени. В планах у главы региона посещение еще нескольких объектов здравоохранения Тюмени и Тюменского района. В осмотре медучреждений участвуют вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских и директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова», — сообщает инфоцентр. Поликлиника в Казарово работает с сентября 2021 года. К ней прикреплены 2443 человека, в том числе 1037 детей. В структуре отделения общей врачебной (семейной) практики: кабинеты участковых педиатра и терапевта, процедурный кабинет, в котором выделено время для проведения вакцинации и дневного стационара, кабинет неотложной помощи с отдельным входом, кабинет раннего выявления заболеваний и лечебно-диагностический кабинет (электрокардиография с передачей результата в кардиоархив, физиотерапевтическое лечение).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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