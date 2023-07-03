03 июля 2023

Губернатор Моор отчитался о своей поездке по тюменским больницам

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Губернатор осмотрел учреждения, в которых недавно окончились ремонты Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги своей ревизии тюменских поликлиник: ремонты в них окончены, врачи успешно принимают пациентов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Осмотрел сегодня городские поликлиники Тюмени, которые недавно открылись после капитального ремонта. Мы планомерно ведем работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области. Первичное звено здравоохранения — это первое с чем сталкиваются люди, когда им необходима медицинская помощь», — отметил Александр Моор.

Он рассказал, что, к примеру, поликлиника в Казарово была открыта по многочисленным просьбам жителей микрорайона. Раньше для получения помощи им приходилось ездить в город. Под филиал переделали здание бывшей сельской школы.

Сделать ремонт в поликлинике №6 губернатора попросили в рамках прямой линии в 2021 году. Работы стартовали в сентябре 2023-го и сейчас учреждение принимает пациентов.

Посетил Александр Моор и новый корпус поликлиники №12 в Восточном округе. В него переехало детское отделение, но принимают и взрослых пациентов. Среди плюсов больницы — современная медтехника и отделение медицинской реабилитации.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги своей ревизии тюменских поликлиник: ремонты в них окончены, врачи успешно принимают пациентов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Осмотрел сегодня городские поликлиники Тюмени, которые недавно открылись после капитального ремонта. Мы планомерно ведем работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области. Первичное звено здравоохранения — это первое с чем сталкиваются люди, когда им необходима медицинская помощь», — отметил Александр Моор. Он рассказал, что, к примеру, поликлиника в Казарово была открыта по многочисленным просьбам жителей микрорайона. Раньше для получения помощи им приходилось ездить в город. Под филиал переделали здание бывшей сельской школы. Сделать ремонт в поликлинике №6 губернатора попросили в рамках прямой линии в 2021 году. Работы стартовали в сентябре 2023-го и сейчас учреждение принимает пациентов. Посетил Александр Моор и новый корпус поликлиники №12 в Восточном округе. В него переехало детское отделение, но принимают и взрослых пациентов. Среди плюсов больницы — современная медтехника и отделение медицинской реабилитации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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