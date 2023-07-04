ВСУ меняют стратегию наступления: главное к вечеру 4 июля

04 июля 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты делают акцент на подавление российских сил, а не продвижение на фронте Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику своего контрнаступления. Теперь их действия направлены на ослабление российских позиций, а не на продвижении на фронте. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 июля. Украинские солдаты теперь сосредоточены на том, чтобы нанести как можно больше урона российским солдатам и их технике в ходе своего контрнаступления. По словам секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, стратегию решено было изменить, так как сменились приоритеты.

ВСУ перебросили часть своих сил к белорусской границе. Командование украинских сил укрепляет северную границу своего государства.

На запорожском фронте проходят тяжелые бои. По словам экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, российские силы обстреливают позиции ВСУ при помощи артиллерийского огня. При этом ВСУ ставят перед собой цель подавить российскую артиллерию. Спустя время начали проходить сообщения, что украинские солдаты поспешно покидают свои позиции на запорожском направлении.

С утра российские истребители поразили три пункта дислокации киевских войск на краснолиманском направлении. Удар был нанесен группировкой войск «Центр». В свою очередь, силы «Южной» группировки успешно отразили десять атак ВСУ на разных направлениях Донецкой народной республики (ДНР).

Как отмечают журналисты французского издания Figaro, свыше половины украинских солдат, отправленных на бахмутское направление, погибли или числятся без вести пропавшими. До этого они проходили обучение в одной из стран Прибалтики.

Украинские танкисты боятся ездить на немецких танках Leopard, так как российские солдаты их быстро уничтожают. Об этом рассказал пленный боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько.

ВСУ обстреливают села Горналь и Гуево в Курской области. Пострадавших нет, но есть повреждения жилых помещений.

Российские военные сбили три украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области. Украина также лишилась вертолета Ми-8. Об этом сообщает «Пятый канал».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику своего контрнаступления. Теперь их действия направлены на ослабление российских позиций, а не на продвижении на фронте. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 июля. Российские военные сбили три украинских Су-25 в ДНР и Запорожской области. Украина также лишилась вертолета Ми-8. Об этом сообщает «Пятый канал».