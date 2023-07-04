Командование ВСУ сообщило о переброске личного состава и техники к белорусской границе

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, переправа, танк, ВСУ, stock
Украина усиливает свою северную границу, заявил Сергей Наев Фото:
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Стало известно о переброске личного состава и техники ВСУ для усиления границы на белорусском направлении. Об этом рассказал командующий оперативным командованием «Север» ВСУ Сергей Наев.

«Принято решение об усилении северной границы нашего государства», — написал Наев в своем telegram-канале. Он добавил, что это решение было принято в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что усиление границы на севере страны происходит уже несколько месяцев, включая построение противотанковых заграждений, установку минных полей и укрепление всей линии обороны.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил свой главный страх — атаку ЧВК «Вагнер» из Беларуси. Он подчеркнул, что подготовка к худшему сценарию является главной задачей Киева. Украина принимает меры по укреплению обороны вдоль границы с Беларусью также путем размещения свыше 6000 противотанковых мин, передает Life.

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Стало известно о переброске личного состава и техники ВСУ для усиления границы на белорусском направлении. Об этом рассказал командующий оперативным командованием «Север» ВСУ Сергей Наев. «Принято решение об усилении северной границы нашего государства», — написал Наев в своем telegram-канале. Он добавил, что это решение было принято в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что усиление границы на севере страны происходит уже несколько месяцев, включая построение противотанковых заграждений, установку минных полей и укрепление всей линии обороны. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил свой главный страх — атаку ЧВК «Вагнер» из Беларуси. Он подчеркнул, что подготовка к худшему сценарию является главной задачей Киева. Украина принимает меры по укреплению обороны вдоль границы с Беларусью также путем размещения свыше 6000 противотанковых мин, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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