Командование ВСУ сообщило о переброске личного состава и техники к белорусской границе 04 июля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + Украина усиливает свою северную границу, заявил Сергей Наев Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стало известно о переброске личного состава и техники ВСУ для усиления границы на белорусском направлении. Об этом рассказал командующий оперативным командованием «Север» ВСУ Сергей Наев. «Принято решение об усилении северной границы нашего государства», — написал Наев в своем telegram-канале. Он добавил, что это решение было принято в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что усиление границы на севере страны происходит уже несколько месяцев, включая построение противотанковых заграждений, установку минных полей и укрепление всей линии обороны. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил свой главный страх — атаку ЧВК «Вагнер» из Беларуси. Он подчеркнул, что подготовка к худшему сценарию является главной задачей Киева. Украина принимает меры по укреплению обороны вдоль границы с Беларусью также путем размещения свыше 6000 противотанковых мин, передает Life . Стало известно о переброске личного состава и техники ВСУ для усиления границы на белорусском направлении. Об этом рассказал командующий оперативным командованием «Север» ВСУ Сергей Наев. «Принято решение об усилении северной границы нашего государства», — написал Наев в своем telegram-канале. Он добавил, что это решение было принято в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что усиление границы на севере страны происходит уже несколько месяцев, включая построение противотанковых заграждений, установку минных полей и укрепление всей линии обороны. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил свой главный страх — атаку ЧВК «Вагнер» из Беларуси. Он подчеркнул, что подготовка к худшему сценарию является главной задачей Киева. Украина принимает меры по укреплению обороны вдоль границы с Беларусью также путем размещения свыше 6000 противотанковых мин, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям