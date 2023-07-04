Свыше половины солдат ВСУ, обученных в одной из прибалтийских стран и направленных на бахмутское направление, либо погибли, либо пропали без вести. Об этом сообщает французская газета Figaro.
«Более половины украинских солдат, обученных и направленных на бахмутское направление, погибли или пропали без вести», — говорится в материале газеты. Однако Франция планирует дополнительно продолжить обучение четырех тысяч украинских солдат в 2023 году, а формат обучения будет адаптирован под потребности Киева. Офицерская школа во Франции отметила недостаток навыков координации украинских войск, и французские инструкторы делают особый упор на этом сегменте,заключили в газете.
Ранее стало известно, что большинство украинских бойцов не обладают достаточной подготовкой по западным стандартам. Командование осознает эту проблему, но не отзывает солдат с фронта. Добровольцы на Украине также не имеют достаточного уровня подготовки, по словам американского наемника Дэвида Брамлетта. Неудачи ВСУ в контрнаступлении во многом объясняются плохой подготовкой солдат, передает Life.
Свыше половины солдат ВСУ, обученных в одной из прибалтийских стран и направленных на бахмутское направление, либо погибли, либо пропали без вести. Об этом сообщает французская газета Figaro. «Более половины украинских солдат, обученных и направленных на бахмутское направление, погибли или пропали без вести», — говорится в материале газеты. Однако Франция планирует дополнительно продолжить обучение четырех тысяч украинских солдат в 2023 году, а формат обучения будет адаптирован под потребности Киева. Офицерская школа во Франции отметила недостаток навыков координации украинских войск, и французские инструкторы делают особый упор на этом сегменте,заключили в газете. Ранее стало известно, что большинство украинских бойцов не обладают достаточной подготовкой по западным стандартам. Командование осознает эту проблему, но не отзывает солдат с фронта. Добровольцы на Украине также не имеют достаточного уровня подготовки, по словам американского наемника Дэвида Брамлетта. Неудачи ВСУ в контрнаступлении во многом объясняются плохой подготовкой солдат, передает Life.