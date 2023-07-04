Figaro: половина солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли под Бахмутом

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Значительная часть солдат ВСУ под Бахмутом пропала без вести, пишет Figaro Фото:
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Свыше половины солдат ВСУ, обученных в одной из прибалтийских стран и направленных на бахмутское направление, либо погибли, либо пропали без вести. Об этом сообщает французская газета Figaro.

«Более половины украинских солдат, обученных и направленных на бахмутское направление, погибли или пропали без вести», — говорится в материале газеты. Однако Франция планирует дополнительно продолжить обучение четырех тысяч украинских солдат в 2023 году, а формат обучения будет адаптирован под потребности Киева. Офицерская школа во Франции отметила недостаток навыков координации украинских войск, и французские инструкторы делают особый упор на этом сегменте,заключили в газете.

Ранее стало известно, что большинство украинских бойцов не обладают достаточной подготовкой по западным стандартам. Командование осознает эту проблему, но не отзывает солдат с фронта. Добровольцы на Украине также не имеют достаточного уровня подготовки, по словам американского наемника Дэвида Брамлетта. Неудачи ВСУ в контрнаступлении во многом объясняются плохой подготовкой солдат, передает Life.

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Свыше половины солдат ВСУ, обученных в одной из прибалтийских стран и направленных на бахмутское направление, либо погибли, либо пропали без вести. Об этом сообщает французская газета Figaro. «Более половины украинских солдат, обученных и направленных на бахмутское направление, погибли или пропали без вести», — говорится в материале газеты. Однако Франция планирует дополнительно продолжить обучение четырех тысяч украинских солдат в 2023 году, а формат обучения будет адаптирован под потребности Киева. Офицерская школа во Франции отметила недостаток навыков координации украинских войск, и французские инструкторы делают особый упор на этом сегменте,заключили в газете. Ранее стало известно, что большинство украинских бойцов не обладают достаточной подготовкой по западным стандартам. Командование осознает эту проблему, но не отзывает солдат с фронта. Добровольцы на Украине также не имеют достаточного уровня подготовки, по словам американского наемника Дэвида Брамлетта. Неудачи ВСУ в контрнаступлении во многом объясняются плохой подготовкой солдат, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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