Figaro: половина солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли под Бахмутом

04 июля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Значительная часть солдат ВСУ под Бахмутом пропала без вести, пишет Figaro Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свыше половины солдат ВСУ, обученных в одной из прибалтийских стран и направленных на бахмутское направление, либо погибли, либо пропали без вести. Об этом сообщает французская газета Figaro. «Более половины украинских солдат, обученных и направленных на бахмутское направление, погибли или пропали без вести», — говорится в материале газеты. Однако Франция планирует дополнительно продолжить обучение четырех тысяч украинских солдат в 2023 году, а формат обучения будет адаптирован под потребности Киева. Офицерская школа во Франции отметила недостаток навыков координации украинских войск, и французские инструкторы делают особый упор на этом сегменте,заключили в газете. Ранее стало известно, что большинство украинских бойцов не обладают достаточной подготовкой по западным стандартам. Командование осознает эту проблему, но не отзывает солдат с фронта. Добровольцы на Украине также не имеют достаточного уровня подготовки, по словам американского наемника Дэвида Брамлетта. Неудачи ВСУ в контрнаступлении во многом объясняются плохой подготовкой солдат, передает Life .

Свыше половины солдат ВСУ, обученных в одной из прибалтийских стран и направленных на бахмутское направление, либо погибли, либо пропали без вести. Об этом сообщает французская газета Figaro. «Более половины украинских солдат, обученных и направленных на бахмутское направление, погибли или пропали без вести», — говорится в материале газеты. Однако Франция планирует дополнительно продолжить обучение четырех тысяч украинских солдат в 2023 году, а формат обучения будет адаптирован под потребности Киева. Офицерская школа во Франции отметила недостаток навыков координации украинских войск, и французские инструкторы делают особый упор на этом сегменте,заключили в газете. Ранее стало известно, что большинство украинских бойцов не обладают достаточной подготовкой по западным стандартам. Командование осознает эту проблему, но не отзывает солдат с фронта. Добровольцы на Украине также не имеют достаточного уровня подготовки, по словам американского наемника Дэвида Брамлетта. Неудачи ВСУ в контрнаступлении во многом объясняются плохой подготовкой солдат, передает Life.