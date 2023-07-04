RusVesna: ВСУ массово бегут на запорожском направлении, бросая позиции и оружие

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ВСУ отступают в направлении Орехова, сообщают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные оставляют оружие и боеприпасы и отступают в направлении Орехова. Об этом сообщают военкоры.

«Бросая оружие и боеприпасы, ВСУ неслись назад в направлении Орехова», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что украинские солдаты отступают в Орехов откуда уже целый месяц ведется наступление ВСУ. В ходе боев армия Украины понесла огромные потери, сообщили в telegram-канале.

Ранее стало известно, что Киев перебрасывает войска и скрывает основную часть бойцов ВСУ, чтобы запутать российскую разведку в Запорожье. Российские военные перешли в активную оборону. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины собрали ударный кулак и готовятся к нападению на Запорожье, передает «Утро.ру».

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Украинские военные оставляют оружие и боеприпасы и отступают в направлении Орехова. Об этом сообщают военкоры. «Бросая оружие и боеприпасы, ВСУ неслись назад в направлении Орехова», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что украинские солдаты отступают в Орехов откуда уже целый месяц ведется наступление ВСУ. В ходе боев армия Украины понесла огромные потери, сообщили в telegram-канале. Ранее стало известно, что Киев перебрасывает войска и скрывает основную часть бойцов ВСУ, чтобы запутать российскую разведку в Запорожье. Российские военные перешли в активную оборону. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины собрали ударный кулак и готовятся к нападению на Запорожье, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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