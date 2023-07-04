АТОР: туры в Турцию и Египет подорожали на 50%

05 июля 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

Самым бюджетным направлением июля стали ОАЭ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость туров на наиболее популярные направления отдыха у россиян — в Египет и Турцию — выросли на 50 процентов за минувший год. При этом количество проданных путевок за последние недели сократилось на треть. «Колебания курсов валют сказались на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям, но особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту. За год цены выросли на 35—50%. Неделя отдыха в Египте сейчас обойдется в среднем в 150 тысяч рублей на двоих, в Турции — 170—200 тысяч рублей», — цитируют слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора Space Travel Артура Мурадяна «Известия». По мнению представителя турбизнеса, подобная стоимость отдыха сопоставима с турами в экзотические страны, а от Турции и Египта россияне ожидают дешевизны. Мурадян отмечает, что несмотря на попытки туроператоров удержать стоимость путевок за счет прошлогодних запасов, цены за год выросли, а продажи упали на треть. Наиболее бюджетным направлением июльского отдыха сейчас стали ОАЭ. Стоимость недельного тура составляет 100-120 тысяч рублей за двоих в четырехзвездочном отеле. При этом сейчас в ОАЭ «несезон», так как температура воздуха в тени ожидается около 44 градусов. Ранее стало известно, что российские курорты не смогут стать заменой дорожающим путевкам в Турцию. Такой отдых либо не отличается высоким уровнем сервиса, либо просто не вмещает в себя большое количество туристов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость туров на наиболее популярные направления отдыха у россиян — в Египет и Турцию — выросли на 50 процентов за минувший год. При этом количество проданных путевок за последние недели сократилось на треть. «Колебания курсов валют сказались на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям, но особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту — Турции и Египту. За год цены выросли на 35—50%. Неделя отдыха в Египте сейчас обойдется в среднем в 150 тысяч рублей на двоих, в Турции — 170—200 тысяч рублей», — цитируют слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора Space Travel Артура Мурадяна «Известия». По мнению представителя турбизнеса, подобная стоимость отдыха сопоставима с турами в экзотические страны, а от Турции и Египта россияне ожидают дешевизны. Мурадян отмечает, что несмотря на попытки туроператоров удержать стоимость путевок за счет прошлогодних запасов, цены за год выросли, а продажи упали на треть. Наиболее бюджетным направлением июльского отдыха сейчас стали ОАЭ. Стоимость недельного тура составляет 100-120 тысяч рублей за двоих в четырехзвездочном отеле. При этом сейчас в ОАЭ «несезон», так как температура воздуха в тени ожидается около 44 градусов. Ранее стало известно, что российские курорты не смогут стать заменой дорожающим путевкам в Турцию. Такой отдых либо не отличается высоким уровнем сервиса, либо просто не вмещает в себя большое количество туристов.