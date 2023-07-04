В Тюмени на улице возле ТРЦ нашли труп мужчины

Труп был обнаружен в районе торгового центра
В Тюмени возле ТРЦ «Сити молл» жители города обнаружили труп мужчины. Этой информацией они поделились в соцсетях. В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области корреспонденту URA.RU также подтвердили это событие.
«Обнаружено тело мужчины 1982 года рождения на улице Тимофея Чаркова. Без признаков криминальной смерти. Проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.
URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
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