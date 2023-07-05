05 июля 2023

Мэр Ключаров: в Макеевке после атаки ВСУ загорелась нефтебаза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Жители Крупского остались частично без электроэнергии, сообщил Ключаров Фото:

Возгорание нефтебазы произошло из-за обстрела Червоногвардейского района в Макеевке. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.

«В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы. Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии», — написал Ключаров у себя в telegram-канале.

4 июля вечером Вооруженные силы Украины ударили по Макеевке. Из-за атаки были разрушены 13 детский садов и 8 больниц, а также 2 пожарные части. Известно также повреждении десятков жилых домов. В результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановительные работы после удара уже ведутся, слова передает РТ.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возгорание нефтебазы произошло из-за обстрела Червоногвардейского района в Макеевке. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров. «В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы. Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии», — написал Ключаров у себя в telegram-канале. 4 июля вечером Вооруженные силы Украины ударили по Макеевке. Из-за атаки были разрушены 13 детский садов и 8 больниц, а также 2 пожарные части. Известно также повреждении десятков жилых домов. В результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановительные работы после удара уже ведутся, слова передает РТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...