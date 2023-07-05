Мэр Ключаров: в Макеевке после атаки ВСУ загорелась нефтебаза

05 июля 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Жители Крупского остались частично без электроэнергии, сообщил Ключаров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Возгорание нефтебазы произошло из-за обстрела Червоногвардейского района в Макеевке. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров. «В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы. Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии», — написал Ключаров у себя в telegram-канале. 4 июля вечером Вооруженные силы Украины ударили по Макеевке. Из-за атаки были разрушены 13 детский садов и 8 больниц, а также 2 пожарные части. Известно также повреждении десятков жилых домов. В результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановительные работы после удара уже ведутся, слова передает РТ.

Возгорание нефтебазы произошло из-за обстрела Червоногвардейского района в Макеевке. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров. «В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы. Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии», — написал Ключаров у себя в telegram-канале. 4 июля вечером Вооруженные силы Украины ударили по Макеевке. Из-за атаки были разрушены 13 детский садов и 8 больниц, а также 2 пожарные части. Известно также повреждении десятков жилых домов. В результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановительные работы после удара уже ведутся, слова передает РТ.