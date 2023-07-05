Мэр Ключаров: в Макеевке после атаки ВСУ загорелась нефтебаза

Возгорание нефтебазы произошло из-за обстрела Червоногвардейского района в Макеевке. Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.
«В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы. Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии», —
4 июля вечером Вооруженные силы Украины ударили по Макеевке. Из-за атаки были разрушены 13 детский садов и 8 больниц, а также 2 пожарные части. Известно также повреждении десятков жилых домов. В результате обстрела ранения получили 25 мирных жителей. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановительные работы после удара уже ведутся, слова передает РТ.
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