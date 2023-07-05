В Макеевке ударами ВСУ разрушены 8 больниц и 13 детсадов: что известно к этому часу

Вечером 4 июля Украина нанесла удар по Макеевке (ДНР). Было разрушено 13 детсадов и восемь больниц. URA.RU приводит главное к этому часу.
По последним данным, в Макеевке было повреждено 40 многоквартирных домов, 13 детсадов и две пожарные части. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров, его слова приводит ТАСС.
Также в Макеевке от обстрела пострадали восемь больниц и один медколледж. Об этом в своем telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
Восстановление разрушенных гражданских объектов займет примерно неделю. На данный момент оказывается медицинская помощь пострадавшим, отметил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала «Россия-24».
Макеевка несколько раз за день подверглась обстрелам. Первый произошел в 17:00 по московскому времени. Спустя время последовал еще один, более мощный.
Одна из ракет прилетела по больничному городку в Макеевке. Всего по городу было выпущено 10 снарядов. Обстрел велся из РСЗО HIMARS и другой западной артиллерии.
Общее число пострадавших достигло 41. Среди них есть двое детей. На них упали осколки стекла.
Один человек погиб от обстрела, рассказал Ключаров. Его слова приводит RT.
С начала июня Украина перешла в контрнаступление. На данный момент она не смогла прорвать российскую линию обороны по всему фронту. Поэтому Киев наносит удары артиллерией.
Вечером 4 июля Украина нанесла удар по Макеевке (ДНР). Было разрушено 13 детсадов и восемь больниц. URA.RU приводит главное к этому часу. С начала июня Украина перешла в контрнаступление. На данный момент она не смогла прорвать российскую линию обороны по всему фронту. Поэтому Киев наносит удары артиллерией.