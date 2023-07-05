В Макеевке ударами ВСУ разрушены 8 больниц и 13 детсадов: что известно к этому часу

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Рубежное. ЛНР, игрушки, разрушенный дом
Два ребенка пострадали во время обстрела Макеевки 4 июля Фото:
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Вечером 4 июля Украина нанесла удар по Макеевке (ДНР). Было разрушено 13 детсадов и восемь больниц. URA.RU приводит главное к этому часу.

  • По последним данным, в Макеевке было повреждено 40 многоквартирных домов, 13 детсадов и две пожарные части. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров, его слова приводит ТАСС.
  • Также в Макеевке от обстрела пострадали восемь больниц и один медколледж. Об этом в своем telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
  • Восстановление разрушенных гражданских объектов займет примерно неделю. На данный момент оказывается медицинская помощь пострадавшим, отметил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала «Россия-24».
  • Макеевка несколько раз за день подверглась обстрелам. Первый произошел в 17:00 по московскому времени. Спустя время последовал еще один, более мощный.
  • Одна из ракет прилетела по больничному городку в Макеевке. Всего по городу было выпущено 10 снарядов. Обстрел велся из РСЗО HIMARS и другой западной артиллерии.
  • Общее число пострадавших достигло 41. Среди них есть двое детей. На них упали осколки стекла.
  • Один человек погиб от обстрела, рассказал Ключаров. Его слова приводит RT.

С начала июня Украина перешла в контрнаступление. На данный момент она не смогла прорвать российскую линию обороны по всему фронту. Поэтому Киев наносит удары артиллерией.

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Вечером 4 июля Украина нанесла удар по Макеевке (ДНР). Было разрушено 13 детсадов и восемь больниц. URA.RU приводит главное к этому часу. С начала июня Украина перешла в контрнаступление. На данный момент она не смогла прорвать российскую линию обороны по всему фронту. Поэтому Киев наносит удары артиллерией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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