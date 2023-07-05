В Макеевке ударами ВСУ разрушены 8 больниц и 13 детсадов: что известно к этому часу

05 июля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Два ребенка пострадали во время обстрела Макеевки 4 июля Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вечером 4 июля Украина нанесла удар по Макеевке (ДНР). Было разрушено 13 детсадов и восемь больниц. URA.RU приводит главное к этому часу. По последним данным, в Макеевке было повреждено 40 многоквартирных домов, 13 детсадов и две пожарные части. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров, его слова приводит ТАСС.

Также в Макеевке от обстрела пострадали восемь больниц и один медколледж. Об этом в своем telegram-канале сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Восстановление разрушенных гражданских объектов займет примерно неделю. На данный момент оказывается медицинская помощь пострадавшим, отметил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала «Россия-24».

Макеевка несколько раз за день подверглась обстрелам. Первый произошел в 17:00 по московскому времени. Спустя время последовал еще один, более мощный.

Одна из ракет прилетела по больничному городку в Макеевке. Всего по городу было выпущено 10 снарядов. Обстрел велся из РСЗО HIMARS и другой западной артиллерии.

Общее число пострадавших достигло 41. Среди них есть двое детей. На них упали осколки стекла.

Один человек погиб от обстрела, рассказал Ключаров. Его слова приводит RT. С начала июня Украина перешла в контрнаступление. На данный момент она не смогла прорвать российскую линию обороны по всему фронту. Поэтому Киев наносит удары артиллерией.

Вечером 4 июля Украина нанесла удар по Макеевке (ДНР). Было разрушено 13 детсадов и восемь больниц. URA.RU приводит главное к этому часу. С начала июня Украина перешла в контрнаступление. На данный момент она не смогла прорвать российскую линию обороны по всему фронту. Поэтому Киев наносит удары артиллерией.