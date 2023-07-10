10 июля 2023

Тюменцам предлагают купить бывший тифозный госпиталь в пригороде областной столицы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, аукцион, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, арбитраж, преступление, молоток судьи, судейский молоток, торги
В Тюмени на торги выставили дом купца Пушникова, который использовался как инфекционная больница Фото:

В селе Успенка Тюменской области на продажу выставлены дома братьев Амоса и Ксенофонта Пушниковых, которые были известными купцами в XIX столетии. Дом Амоса в начале XX века использовался как «тифозный пункт», сообщает портал «Сбербанк АСТ».

«Аукцион № SBR012-2307080001.1, объект продажи — нежилое здание „Дом А. Пушникова“. Предлагается приватизация, объект недвижимости находится в муниципальной собственности Успенского муниципального образования Тюменской области. Стоимость лота — 815 тысяч рублей».

Согласно приложенным документам, здание нежилое, в полу-аварийном состоянии. Известно, что в 1921 году дом Амоса Пушникова был реквизирован для открытия «заразного» корпуса больницы из-за эпидемии тифа. Позже известный бизнесмен просил вернуть ему собственность, но в прошении ему отказали.

Соседнее строение, дом Ксенофонта Пушникова, муниципалитет оценил в 867 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти продают обломки исторического здания за 13 миллионов рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Успенка Тюменской области на продажу выставлены дома братьев Амоса и Ксенофонта Пушниковых, которые были известными купцами в XIX столетии. Дом Амоса в начале XX века использовался как «тифозный пункт», сообщает портал «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR012-2307080001.1, объект продажи — нежилое здание „Дом А. Пушникова“. Предлагается приватизация, объект недвижимости находится в муниципальной собственности Успенского муниципального образования Тюменской области. Стоимость лота — 815 тысяч рублей». Согласно приложенным документам, здание нежилое, в полу-аварийном состоянии. Известно, что в 1921 году дом Амоса Пушникова был реквизирован для открытия «заразного» корпуса больницы из-за эпидемии тифа. Позже известный бизнесмен просил вернуть ему собственность, но в прошении ему отказали. Соседнее строение, дом Ксенофонта Пушникова, муниципалитет оценил в 867 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти продают обломки исторического здания за 13 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...