Тюменцам предлагают купить бывший тифозный госпиталь в пригороде областной столицы. Скрин

11 июля 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

В Тюмени на торги выставили дом купца Пушникова, который использовался как инфекционная больница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Успенка Тюменской области на продажу выставлены дома братьев Амоса и Ксенофонта Пушниковых, которые были известными купцами в XIX столетии. Дом Амоса в начале XX века использовался как «тифозный пункт», сообщает портал «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR012-2307080001.1, объект продажи — нежилое здание „Дом А. Пушникова“. Предлагается приватизация, объект недвижимости находится в муниципальной собственности Успенского муниципального образования Тюменской области. Стоимость лота — 815 тысяч рублей». Согласно приложенным документам, здание нежилое, в полу-аварийном состоянии. Известно, что в 1921 году дом Амоса Пушникова был реквизирован для открытия «заразного» корпуса больницы из-за эпидемии тифа. Позже известный бизнесмен просил вернуть ему собственность, но в прошении ему отказали. Соседнее строение, дом Ксенофонта Пушникова, муниципалитет оценил в 867 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти продают обломки исторического здания за 13 миллионов рублей.

В селе Успенка Тюменской области на продажу выставлены дома братьев Амоса и Ксенофонта Пушниковых, которые были известными купцами в XIX столетии. Дом Амоса в начале XX века использовался как «тифозный пункт», сообщает портал «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR012-2307080001.1, объект продажи — нежилое здание „Дом А. Пушникова“. Предлагается приватизация, объект недвижимости находится в муниципальной собственности Успенского муниципального образования Тюменской области. Стоимость лота — 815 тысяч рублей». Согласно приложенным документам, здание нежилое, в полу-аварийном состоянии. Известно, что в 1921 году дом Амоса Пушникова был реквизирован для открытия «заразного» корпуса больницы из-за эпидемии тифа. Позже известный бизнесмен просил вернуть ему собственность, но в прошении ему отказали. Соседнее строение, дом Ксенофонта Пушникова, муниципалитет оценил в 867 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти продают обломки исторического здания за 13 миллионов рублей.