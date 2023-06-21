В Тюменской области выставили на продажу историческое здание, демонтированное 12 лет назад

объект культурного наследия предлагают купить в виде отдельных кирпичей и бревен разной длины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Департамент имущественных отношений Тюменской области выставил на продажу за 13 миллионов рублей объект культурно-исторического наследия, который покупателю предстоит самостоятельно воссоздать из отдельных кирпичей и бревен. О начале аукциона на приобретение разобранного в 2011 году здания сообщает портал «Сбербанк АСТ».

«Номер процедуры в единой системе торгов 21000008150000000015, продавец — департамент имущественных отношений Тюменской области. Объект аукциона — нежилое здание „мастерская“, имеющее статус объекта культурно-исторического наследия. Начальная цена — 13,4 млн рублей, заявки принимаются до 11 августа 2023 года», — говорится в сообщении системы.

Здание было построено в 1887 году, изначально оно использовалось как дом причта (жилое здание в комплексе приходского храма) Спасской церкви. В акте осмотра, приложенном к аукциону, сказано, что в 2011 году строение было демонтировано, котлован засыпан, а конструкции вывезены на хранение на складскую площадку. Уточняется также, что состояние складированных конструкций аварийное: бревна прогнили, а кирпич частично битый. «На момент осмотра объекта какие-либо строения или сооружения на участке отсутствуют, земельный участок огорожен. Границы территории не утверждены, малые архитектурные формы утрачены», — говорится в документе.

К аукциону приложены проектная документация и эскиз, по которым новый владелец будет обязан восстановить утраченное историческое здание. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тобольске объект культурного наследия хотят продать за один рубль.