11 июля 2023

Три тюменских депутата не внесли ни одного законопроекта в облдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, чиновник, папка для документов, папка депутата
Законотворчество игнорируют три единоросса Фото:

Три депутата Тюменской областной думы не внесли ни одного законопроекта за время работы текущего созыва парламента. Информация о законотворческой активности народных избранников публикуется на официальном сайте облдумы.

По данным портала, пока не вносили законопроекты в думу Денис Ващенко, Владимир Майер и Дмитрий Фролов. Если первые двое работают с начала созыва (сентябрь 2021 года), то Фролов получил мандат в октябре 2022 года после смерти экс-спикера облдумы Сергея Корепанова. Все депутаты представляют партию «Единая Россия».

Лидером по внесенным законопроектам является либерал-демократ Глеб Трубин. При этом из 22 его инициатив коллеги отклонили 14. Больше всего принятых законопроектов — по 16 — внесли Наталья Шевчик и Инна Лосева (обе — ЕР).

В январе URA.RU писало, что законотворческую деятельность в облдуме игнорируют 11 депутатов. Но с начала года восемь из них стали более активными.

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Три депутата Тюменской областной думы не внесли ни одного законопроекта за время работы текущего созыва парламента. Информация о законотворческой активности народных избранников публикуется на официальном сайте облдумы. По данным портала, пока не вносили законопроекты в думу Денис Ващенко, Владимир Майер и Дмитрий Фролов. Если первые двое работают с начала созыва (сентябрь 2021 года), то Фролов получил мандат в октябре 2022 года после смерти экс-спикера облдумы Сергея Корепанова. Все депутаты представляют партию «Единая Россия». Лидером по внесенным законопроектам является либерал-демократ Глеб Трубин. При этом из 22 его инициатив коллеги отклонили 14. Больше всего принятых законопроектов — по 16 — внесли Наталья Шевчик и Инна Лосева (обе — ЕР). В январе URA.RU писало, что законотворческую деятельность в облдуме игнорируют 11 депутатов. Но с начала года восемь из них стали более активными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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