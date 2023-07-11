Три тюменских депутата не внесли ни одного законопроекта в облдуму

12 июля 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Законотворчество игнорируют три единоросса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Три депутата Тюменской областной думы не внесли ни одного законопроекта за время работы текущего созыва парламента. Информация о законотворческой активности народных избранников публикуется на официальном сайте облдумы. По данным портала, пока не вносили законопроекты в думу Денис Ващенко, Владимир Майер и Дмитрий Фролов. Если первые двое работают с начала созыва (сентябрь 2021 года), то Фролов получил мандат в октябре 2022 года после смерти экс-спикера облдумы Сергея Корепанова. Все депутаты представляют партию «Единая Россия». Лидером по внесенным законопроектам является либерал-демократ Глеб Трубин. При этом из 22 его инициатив коллеги отклонили 14. Больше всего принятых законопроектов — по 16 — внесли Наталья Шевчик и Инна Лосева (обе — ЕР). В январе URA.RU писало, что законотворческую деятельность в облдуме игнорируют 11 депутатов. Но с начала года восемь из них стали более активными.

Три депутата Тюменской областной думы не внесли ни одного законопроекта за время работы текущего созыва парламента. Информация о законотворческой активности народных избранников публикуется на официальном сайте облдумы. По данным портала, пока не вносили законопроекты в думу Денис Ващенко, Владимир Майер и Дмитрий Фролов. Если первые двое работают с начала созыва (сентябрь 2021 года), то Фролов получил мандат в октябре 2022 года после смерти экс-спикера облдумы Сергея Корепанова. Все депутаты представляют партию «Единая Россия». Лидером по внесенным законопроектам является либерал-демократ Глеб Трубин. При этом из 22 его инициатив коллеги отклонили 14. Больше всего принятых законопроектов — по 16 — внесли Наталья Шевчик и Инна Лосева (обе — ЕР). В январе URA.RU писало, что законотворческую деятельность в облдуме игнорируют 11 депутатов. Но с начала года восемь из них стали более активными.