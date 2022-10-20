Депутаты Тюменской облдумы передали мандат, ставший вакантным после смерти спикера Ямалец Дмитрий Фролов стал депутатом Тюменской областной думы 20 октября 2022 в 10:20 Размер текста - 17 + Вакантное место в парламенте образовалось после смерти спикера облдумы Сергея Корепанова (на фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава ямальского благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов стал депутатом Тюменской областной думы. Такое решение 20 октября приняли парламентарии на заседании заксобрания, которое транслируется онлайн. Новому депутату передали мандат, ставший вакантным после смерти экс-спикера облдумы Сергея Корепанова. «Передать вакантный мандат Фролову Дмитрию Александровичу, который был выдвинут по единому избирательному округу», — говорится в решении областной думы. Кандидатура была поддержана парламентариями единогласно. Сергей Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года. Глава ямальского благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов стал депутатом Тюменской областной думы. Такое решение 20 октября приняли парламентарии на заседании заксобрания, которое транслируется онлайн. Новому депутату передали мандат, ставший вакантным после смерти экс-спикера облдумы Сергея Корепанова. «Передать вакантный мандат Фролову Дмитрию Александровичу, который был выдвинут по единому избирательному округу», — говорится в решении областной думы. Кандидатура была поддержана парламентариями единогласно. Сергей Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям