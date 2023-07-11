Беспилотный самосвал и надземное метро — чем запомнился второй день «Иннопрома» в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге завершился второй день промышленной выставки «Иннопром»

11 июля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Завершился второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В настоящий момент идет активное подписание различных соглашений, которые в будущем изменять жизнь российских регионов и стран-участниц. URA.RU подготовило краткий обзор самых интересных событий 11 июля. Второй день «Иннопрома» вновь удивляет старожил: ни пробок, ни очередей, есть доступный общепит и комфортная температура. Несмотря на температурный рекорд в +40 градусов на улице, в павильонах было комфортно. Самыми теплыми местами, по словам гостей выставки, были стенды с большими видеоэкранами. В остальных же местах было свежо. Как пояснили источники в «Екатеринбург-Экспо», системы кондиционирования, конечно, не рассчитаны на долгую работу в таком режиме, но оборудование справилось.