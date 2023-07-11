Завершился второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В настоящий момент идет активное подписание различных соглашений, которые в будущем изменять жизнь российских регионов и стран-участниц. URA.RU подготовило краткий обзор самых интересных событий 11 июля.
Второй день «Иннопрома» вновь удивляет старожил: ни пробок, ни очередей, есть доступный общепит и комфортная температура. Несмотря на температурный рекорд в +40 градусов на улице, в павильонах было комфортно. Самыми теплыми местами, по словам гостей выставки, были стенды с большими видеоэкранами. В остальных же местах было свежо. Как пояснили источники в «Екатеринбург-Экспо», системы кондиционирования, конечно, не рассчитаны на долгую работу в таком режиме, но оборудование справилось.
- Спустя четыре года в Екатеринбург вернулось российско-китайское ЭКСПО. На выставке работает более 370 компаний из Китая, среди них — представители сельского хозяйства, машиностроения, цифровой экономики, строительства, коммерции и бытового оборудования. Гостей выставки из России впечатлил проект надземного метро от представителей Поднебесной.
- Российским аграриям предложили пересесть на беспилотные тракторы и комбайны. Все благодаря разработке предприятию НПО автоматики, которое представило системы управления на базе спутниковых сигналов. Также конструкторы ПАО «КАМАЗ» показали уникальный самосвал КАМАЗ-6559, который может работать без участия людей.
- Сегодня презентовали проект экосистемы с двумя технопарками, большую часть которых займут производственные помещения.
- Благодаря «Иннопрому» наконец-то решена судьба многострадального пустыря на перекрестке Фурманова — Белинского в Екатеринбурге. «УГМК-Застройщик» и «Сбербанк» заключили соглашение о финансировании строительства нового жилого комплекса «Никольский». Его планируют сдать к 2025 году.
- Также благодаря выставке удалось найти инвестора для развития горнолыжного комплекса «Гора Белая» — им стала группа «Синара».
- В Академическом районе Екатеринбурга запустят производство скоростных лифтов, в которых остро нуждается строительная отрасль. Соглашение подписали представители ГК «Кортрос» и компании «Могилевлифтмаш».
- Гостям показали умные дома будущего, в которых используется сразу несколько энергоэффективных технологий. Благодаря им жителям удается существенно экономить на коммунальных платежах.
- Один из главных промышленных гигантов России — компания «Евраз» — на «Иннопроме» поднял вопрос о перспективах строительства зданий на стальном каркасе.
- Губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев утвердили план сотрудничества на 2023—2025 годы. В него вошли мероприятия, содействующие развитию и укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей — деловые визиты, бизнес-миссии, совместные конференции, семинары и форумы.
- Важным гостем второго дня стал министр промышленности РФ Денис Мантуров. Он побывал на стенде компании «Алия» из Кыргызстана, таджикской компании Akia Avesto, «Трубной металлургической компании», «Ураласбеста» и подмосковного предприятия «Метиз Производство».
- Посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Макетука ведет переговоры с властями уральских регионов. Он обсуждает открытие офиса почетного консула ЮАР в Екатеринбурге, налаживает контакты с российскими и белорусскими партнерами и планирует установить культурные связи в УрФО.
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