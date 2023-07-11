Беспилотный самосвал и надземное метро — чем запомнился второй день «Иннопрома» в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге завершился второй день промышленной выставки «Иннопром»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром 2023. Екатеринбург
Проект надземного метро презентовала корпорация «Хэгуан Тунхуэй» из Харбина Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Завершился второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В настоящий момент идет активное подписание различных соглашений, которые в будущем изменять жизнь российских регионов и стран-участниц. URA.RU подготовило краткий обзор самых интересных событий 11 июля.

Второй день «Иннопрома» вновь удивляет старожил: ни пробок, ни очередей, есть доступный общепит и комфортная температура. Несмотря на температурный рекорд в +40 градусов на улице, в павильонах было комфортно. Самыми теплыми местами, по словам гостей выставки, были стенды с большими видеоэкранами. В остальных же местах было свежо. Как пояснили источники в «Екатеринбург-Экспо», системы кондиционирования, конечно, не рассчитаны на долгую работу в таком режиме, но оборудование справилось.

  • Спустя четыре года в Екатеринбург вернулось российско-китайское ЭКСПО. На выставке работает более 370 компаний из Китая, среди них — представители сельского хозяйства, машиностроения, цифровой экономики, строительства, коммерции и бытового оборудования. Гостей выставки из России впечатлил проект надземного метро от представителей Поднебесной.
  • В Академическом районе Екатеринбурга запустят производство скоростных лифтов, в которых остро нуждается строительная отрасль. Соглашение подписали представители ГК «Кортрос» и компании «Могилевлифтмаш».
  • Гостям показали умные дома будущего, в которых используется сразу несколько энергоэффективных технологий. Благодаря им жителям удается существенно экономить на коммунальных платежах.
  • Один из главных промышленных гигантов России — компания «Евраз» — на «Иннопроме» поднял вопрос о перспективах строительства зданий на стальном каркасе.
  • Губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев утвердили план сотрудничества на 2023—2025 годы. В него вошли мероприятия, содействующие развитию и укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей — деловые визиты, бизнес-миссии, совместные конференции, семинары и форумы.
  • Важным гостем второго дня стал министр промышленности РФ Денис Мантуров. Он побывал на стенде компании «Алия» из Кыргызстана, таджикской компании Akia Avesto, «Трубной металлургической компании», «Ураласбеста» и подмосковного предприятия «Метиз Производство».
  • Посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукиле Макетука ведет переговоры с властями уральских регионов. Он обсуждает открытие офиса почетного консула ЮАР в Екатеринбурге, налаживает контакты с российскими и белорусскими партнерами и планирует установить культурные связи в УрФО.

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Завершился второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В настоящий момент идет активное подписание различных соглашений, которые в будущем изменять жизнь российских регионов и стран-участниц. URA.RU подготовило краткий обзор самых интересных событий 11 июля. Второй день «Иннопрома» вновь удивляет старожил: ни пробок, ни очередей, есть доступный общепит и комфортная температура. Несмотря на температурный рекорд в +40 градусов на улице, в павильонах было комфортно. Самыми теплыми местами, по словам гостей выставки, были стенды с большими видеоэкранами. В остальных же местах было свежо. Как пояснили источники в «Екатеринбург-Экспо», системы кондиционирования, конечно, не рассчитаны на долгую работу в таком режиме, но оборудование справилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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