Тюменцы начали упрашивать вернуть старые логотипы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Фанаты тюменского хоккейного клуба «Рубин» не оценили новый логотип организации, который организация опубликовала в своих соцсетях. Об этом они написали в соцсетях, где попросили оставить старый вариант. При этом в самом клубе оставили интригу насчет того, действительно ли опубликованная эмблема станет официальной.

«Хоккейный клуб „Рубин“ ведет подготовку к новому сезону — с новыми силами, в новой форме и с новым логотипом. ХК „Рубин“ объявляет о ребрендинге. Официальная презентация обновленной формы, логотипа и фирменного стиля клуба состоится в конце августа 2023 года», — написано в группе клуба в соцсети «Вконтакте».

В комментариях многие пользователи расстроились тому, что из логотипа исчез красный цвет. «Это что за борода темная. Где оптимизм, яркие краски, сочность? Как будто логотип для похоронного бюро», — оценила Екатерина Хоменко. «Самый худший логотип Рубина, который я видел. Почему нельзя было оставить прошлый логотип, он же намного лучше?» — заявил Alexander Marchenko. «Это что за траурное обозначение? Оставьте хотя бы черно-красно-белые цвета», — поделилась своим мнением Валерия Богданова.

Другая часть юзеров отметила, что минимализм нового логотипа смотрится хорошо. «А по мне, так нормально. По крайней мере, нет лишних нагромождений. Рубин на минималке», — считает Александр Михайлов. Такого же мнения оказался и пользователь Эльазар Халин. «Мне нравится минимализм. Нормальный логотип», — написал он.

При этом в самом ХК «Рубин» корреспонденту URA.RU не подтвердили, что опубликованный логотип является официальным, предложив дождаться презентации. Также там заявили, что не переживают насчет негативной реакции. По словам представителя клуба Натальи Потаниной, абсолютно такая же реакция была и в прошлый раз, когда меняли логотип. Она отметила, что организация объяснит фанатам логику ребрендинга на официальной презентации.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти обозначили условия, при которых начнется строительство новой ледовой арены для ХК «Рубин». Там обозначили, что для этого нужно найти инвесторов, так как из областного бюджета деньги не смогут выделить вплоть до 2025 года.

Такой логотип в группе опубликовали вместе с анонсом ребрендинга, однако в самом клубе оставили интригу, станет ли эмблема официальной Фото: группа «ХК „Рубин“ (Тюмень)» в соцсети «ВКонтакте»