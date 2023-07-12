В Кургане ищут полицейских для работы в Запорожье

Курганских сотрудников полиции приглашают на работу в Росгвардию на территории Запорожской области. Соответствующая вакансия опубликована на сайте с объявлениями Head Hunter.
«В подразделение Росгвардии по Курганской области требуются полицейские для работы в Запорожской области. Сменный график несения службы. Заработная плата от 40 000 до 50 000 рублей на руки», — указано в объявлении. В обязанности сотрудника входит охрана общественного порядка и объектов. Из требований — физическая подготовленность.
Ранее URA.RU писало, что для в Курганской области ищут оператора БПЛА для работы в Запорожье. Пилоту готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей.
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