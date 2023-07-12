12 июля 2023

В Кургане ищут полицейских для работы в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
Полицейским обещают платить зарплату до 50 тысяч рублей Фото:

Курганских сотрудников полиции приглашают на работу в Росгвардию на территории Запорожской области. Соответствующая вакансия опубликована на сайте с объявлениями Head Hunter.

«В подразделение Росгвардии по Курганской области требуются полицейские для работы в Запорожской области. Сменный график несения службы. Заработная плата от 40 000 до 50 000 рублей на руки», — указано в объявлении. В обязанности сотрудника входит охрана общественного порядка и объектов. Из требований — физическая подготовленность.

Ранее URA.RU писало, что для в Курганской области ищут оператора БПЛА для работы в Запорожье. Пилоту готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей.

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Курганских сотрудников полиции приглашают на работу в Росгвардию на территории Запорожской области. Соответствующая вакансия опубликована на сайте с объявлениями Head Hunter. «В подразделение Росгвардии по Курганской области требуются полицейские для работы в Запорожской области. Сменный график несения службы. Заработная плата от 40 000 до 50 000 рублей на руки», — указано в объявлении. В обязанности сотрудника входит охрана общественного порядка и объектов. Из требований — физическая подготовленность. Ранее URA.RU писало, что для в Курганской области ищут оператора БПЛА для работы в Запорожье. Пилоту готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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