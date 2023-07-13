13 июля 2023

Лидер «Коммунистов России» составит конкуренцию эсеру на выборах в гордуму Тюмени

Лидер «Коммунистов России» Абукин выдвинулся в гордуму Тюмени по одномандатному округу
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской городской думы. Отчет сити-менеджера. Июнь 2014. Тюмень, абукин динар
Динар Абукин ранее уже побеждал на выборах в гордуму Тюмени Фото:

Региональный лидер «Коммунистов России» Динар Абукин выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени по одномандатному округу №15. Информация об этом размещена на сайте региональной избирательной комиссии. По этому же округу вернуться в политику попытается экс-депутат облдумы Сергей Морев.

«Одномандатный избирательный округ № 15 — Абукин Динар Марсельевич», — значится в документах избиркома. По информации источника URA.RU в политической элите региона, именно Морев станет основным конкурентом коммуниста, поскольку «Единая Россия» выставила на этом же округе малоизвестного кандидата Максима Аксенова.

Абукин ранее уже побеждал на выборах в гордуму Тюмени. В 2013 году он обыграл в округе представителя от власти Ольгу Езикееву, возглавлявшую тогда фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Выборы назначены на 10 сентября.

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Региональный лидер «Коммунистов России» Динар Абукин выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени по одномандатному округу №15. Информация об этом размещена на сайте региональной избирательной комиссии. По этому же округу вернуться в политику попытается экс-депутат облдумы Сергей Морев. «Одномандатный избирательный округ № 15 — Абукин Динар Марсельевич», — значится в документах избиркома. По информации источника URA.RU в политической элите региона, именно Морев станет основным конкурентом коммуниста, поскольку «Единая Россия» выставила на этом же округе малоизвестного кандидата Максима Аксенова. Абукин ранее уже побеждал на выборах в гордуму Тюмени. В 2013 году он обыграл в округе представителя от власти Ольгу Езикееву, возглавлявшую тогда фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Выборы назначены на 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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