Лидер «Коммунистов России» составит конкуренцию эсеру на выборах в гордуму Тюмени

Лидер «Коммунистов России» Абукин выдвинулся в гордуму Тюмени по одномандатному округу

14 июля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Динар Абукин ранее уже побеждал на выборах в гордуму Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU Региональный лидер «Коммунистов России» Динар Абукин выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени по одномандатному округу №15. Информация об этом размещена на сайте региональной избирательной комиссии. По этому же округу вернуться в политику попытается экс-депутат облдумы Сергей Морев. «Одномандатный избирательный округ № 15 — Абукин Динар Марсельевич», — значится в документах избиркома. По информации источника URA.RU в политической элите региона, именно Морев станет основным конкурентом коммуниста, поскольку «Единая Россия» выставила на этом же округе малоизвестного кандидата Максима Аксенова. Абукин ранее уже побеждал на выборах в гордуму Тюмени. В 2013 году он обыграл в округе представителя от власти Ольгу Езикееву, возглавлявшую тогда фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Выборы назначены на 10 сентября.

Региональный лидер «Коммунистов России» Динар Абукин выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени по одномандатному округу №15. Информация об этом размещена на сайте региональной избирательной комиссии. По этому же округу вернуться в политику попытается экс-депутат облдумы Сергей Морев. «Одномандатный избирательный округ № 15 — Абукин Динар Марсельевич», — значится в документах избиркома. По информации источника URA.RU в политической элите региона, именно Морев станет основным конкурентом коммуниста, поскольку «Единая Россия» выставила на этом же округе малоизвестного кандидата Максима Аксенова. Абукин ранее уже побеждал на выборах в гордуму Тюмени. В 2013 году он обыграл в округе представителя от власти Ольгу Езикееву, возглавлявшую тогда фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Выборы назначены на 10 сентября.