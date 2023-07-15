В Тюмени пропал 10-летний ребенок. Фото

16 июля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Мальчик не вернулся с прогулки вечером 15 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал 10-летний мальчик. Вечером 15 июля ребенок не пришел домой с прогулки. Информацию об этом сообщили в городском поисковом отряде «РегионСпас». «В Тюмени пропал Гаджикаримов Ильяс Нухалиевич, 10 лет. Вечером 15 июля не вернулся с прогулки домой», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». У ребенка темно-русые волосы, карие глаза. Последний раз мальчика видели в синей футболке, темно-синих шортах, сине-белых кроссовках и черно-белой кепке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8-800-600-59-52 или позвонить инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84. Фото: паблик «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени пропал 10-летний мальчик. Вечером 15 июля ребенок не пришел домой с прогулки. Информацию об этом сообщили в городском поисковом отряде «РегионСпас». «В Тюмени пропал Гаджикаримов Ильяс Нухалиевич, 10 лет. Вечером 15 июля не вернулся с прогулки домой», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». У ребенка темно-русые волосы, карие глаза. Последний раз мальчика видели в синей футболке, темно-синих шортах, сине-белых кроссовках и черно-белой кепке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8-800-600-59-52 или позвонить инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84.