15 июля 2023
14 июля 2023

В Тюмени пропал 10-летний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик не вернулся с прогулки вечером 15 июля Фото:

В Тюмени пропал 10-летний мальчик. Вечером 15 июля ребенок не пришел домой с прогулки. Информацию об этом сообщили в городском поисковом отряде «РегионСпас».

«В Тюмени пропал Гаджикаримов Ильяс Нухалиевич, 10 лет. Вечером 15 июля не вернулся с прогулки домой», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

У ребенка темно-русые волосы, карие глаза. Последний раз мальчика видели в синей футболке, темно-синих шортах, сине-белых кроссовках и черно-белой кепке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8-800-600-59-52 или позвонить инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84.

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В Тюмени пропал 10-летний мальчик. Вечером 15 июля ребенок не пришел домой с прогулки. Информацию об этом сообщили в городском поисковом отряде «РегионСпас». «В Тюмени пропал Гаджикаримов Ильяс Нухалиевич, 10 лет. Вечером 15 июля не вернулся с прогулки домой», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». У ребенка темно-русые волосы, карие глаза. Последний раз мальчика видели в синей футболке, темно-синих шортах, сине-белых кроссовках и черно-белой кепке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8-800-600-59-52 или позвонить инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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