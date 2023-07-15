В Тюмени пропал 10-летний мальчик. Вечером 15 июля ребенок не пришел домой с прогулки. Информацию об этом сообщили в городском поисковом отряде «РегионСпас».
«В Тюмени пропал Гаджикаримов Ильяс Нухалиевич, 10 лет. Вечером 15 июля не вернулся с прогулки домой», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
У ребенка темно-русые волосы, карие глаза. Последний раз мальчика видели в синей футболке, темно-синих шортах, сине-белых кроссовках и черно-белой кепке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8-800-600-59-52 или позвонить инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84.
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