Артюхов: наши пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков — лучшие в стране Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил пляжных волейболистов клуба «Факел» с победой на Кубке России. Сообщение глава региона опубликовал в соцсетях.

«Наши пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков — лучшие в стране. Волейболисты „Факела“ взяли Кубок России уже второй раз подряд. Гордимся всем Ямалом и поздравляем спортсменов», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Также губернатор отметил, что победа спортсменов — пример для команд, которые будут участвовать в первом турнире по пляжному волейболу на Полярном круге 28 и 29 июля в Салехарде. Он пригласил граждан посетить мероприятие.

Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова

Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова