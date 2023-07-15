15 июля 2023
14 июля 2023

Губернатор Артюхов поздравил волейболистов «Факела» с победой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов: наши пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков — лучшие в стране Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил пляжных волейболистов клуба «Факел» с победой на Кубке России. Сообщение глава региона опубликовал в соцсетях.

«Наши пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков — лучшие в стране. Волейболисты „Факела“ взяли Кубок России уже второй раз подряд. Гордимся всем Ямалом и поздравляем спортсменов», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Также губернатор отметил, что победа спортсменов — пример для команд, которые будут участвовать в первом турнире по пляжному волейболу на Полярном круге 28 и 29 июля в Салехарде. Он пригласил граждан посетить мероприятие.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил пляжных волейболистов клуба «Факел» с победой на Кубке России. Сообщение глава региона опубликовал в соцсетях. «Наши пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков — лучшие в стране. Волейболисты „Факела“ взяли Кубок России уже второй раз подряд. Гордимся всем Ямалом и поздравляем спортсменов», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также губернатор отметил, что победа спортсменов — пример для команд, которые будут участвовать в первом турнире по пляжному волейболу на Полярном круге 28 и 29 июля в Салехарде. Он пригласил граждан посетить мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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