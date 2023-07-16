16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

Рыбаки из ЯНАО раскрыли места ловли крупной рыбы

Рыбаки из ЯНАО: крупную рыбу можно поймать на реке Ингу-Ягун и озере Пякуто
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки поймали крупных рыб на реке Ингу-Ягун и  озере Пякуто Фото:

Жители ЯНАО рассказали, где поймали крупных щук. Один из рыбаков признался, что выловил трофей в реке Ингу-Ягун. Об этом мужчины рассказали в социальных сетях.

«Приветствую всех! Рыбачили на Ягуне. В пятницу вечером клев был хороший, были пойманы пару трофеев», — написал во «ВКонтакте» в паблике «Рыбалка Ноябрьск» Николай Родин.

Другой любитель порыбачить Виктор Масько поймал большую щуку в озере Пякуто. Фотографии с рыбалки мужчины опубликовали в паблике.

Ранее URA.RU писало, что рыбак из Ноябрьска Александр поймал около десятка щук и более мелкую рыбу на Горелых мостах. Также он уточнил, что до места добирался не вдоль зимника, а от поста свернул влево.

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Жители ЯНАО рассказали, где поймали крупных щук. Один из рыбаков признался, что выловил трофей в реке Ингу-Ягун. Об этом мужчины рассказали в социальных сетях. «Приветствую всех! Рыбачили на Ягуне. В пятницу вечером клев был хороший, были пойманы пару трофеев», — написал во «ВКонтакте» в паблике «Рыбалка Ноябрьск» Николай Родин. Другой любитель порыбачить Виктор Масько поймал большую щуку в озере Пякуто. Фотографии с рыбалки мужчины опубликовали в паблике. Ранее URA.RU писало, что рыбак из Ноябрьска Александр поймал около десятка щук и более мелкую рыбу на Горелых мостах. Также он уточнил, что до места добирался не вдоль зимника, а от поста свернул влево.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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