Рыбаки из ЯНАО раскрыли места ловли крупной рыбы

Рыбаки из ЯНАО: крупную рыбу можно поймать на реке Ингу-Ягун и озере Пякуто

Рыбаки поймали крупных рыб на реке Ингу-Ягун и озере Пякуто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО рассказали, где поймали крупных щук. Один из рыбаков признался, что выловил трофей в реке Ингу-Ягун. Об этом мужчины рассказали в социальных сетях.

«Приветствую всех! Рыбачили на Ягуне. В пятницу вечером клев был хороший, были пойманы пару трофеев», — написал во «ВКонтакте» в паблике «Рыбалка Ноябрьск» Николай Родин.

Другой любитель порыбачить Виктор Масько поймал большую щуку в озере Пякуто. Фотографии с рыбалки мужчины опубликовали в паблике.

Ранее URA.RU писало, что рыбак из Ноябрьска Александр поймал около десятка щук и более мелкую рыбу на Горелых мостах. Также он уточнил, что до места добирался не вдоль зимника, а от поста свернул влево.