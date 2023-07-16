В Тюмени резко подорожали участки для индивидуального строительства

В Тюмени цены на участки под ИЖС выросли на 10% за четыре месяца ажиотажного спроса

17 июля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Цены растут из-за того, что спрос сейчас во много раз превышает предложение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени за четыре месяца больше чем на 10% выросли цены на участки земли, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство. Об этом URA.RU рассказал покупатель, который столкнулся с невозможностью купить себе участок. «С апреля начал интересоваться этим вопросом, примерно цены понял, подобрал несколько районов ИЖС. Сейчас принял окончательное решение — и не смог ничего себе подобрать, цены выросли, и участков нет почти. Альтернативы нет, единственное, что смог себе подобрать — очень неудачно расположенный участок, слишком далеко от Тюмени», — поделился в беседе с URA.RU житель города. По словам президента объединения риэлторов Тюменской Области Светланы Бабушкиной, цены начали расти весной, с началом ажиотажного спроса на участки. На данный момент рост составляет более 10% от апрельской цены. «К тому же, сейчас участки чаще всего ищут большие, которые можно нарезать и продать частями. А таких уже практические не осталось, соответственно и нарезанных участков выходит на рынок очень мало», — пояснила URA.RU Бабушкина. Ранее URA.RU рассказало, чем в Тюмени вызвано повышение спроса на индивидуальное строительство. Основная причина — включение Минстроем ИЖС в льготные ипотечные программы.

В Тюмени за четыре месяца больше чем на 10% выросли цены на участки земли, предназначенной под индивидуальное жилищное строительство. Об этом URA.RU рассказал покупатель, который столкнулся с невозможностью купить себе участок. «С апреля начал интересоваться этим вопросом, примерно цены понял, подобрал несколько районов ИЖС. Сейчас принял окончательное решение — и не смог ничего себе подобрать, цены выросли, и участков нет почти. Альтернативы нет, единственное, что смог себе подобрать — очень неудачно расположенный участок, слишком далеко от Тюмени», — поделился в беседе с URA.RU житель города. По словам президента объединения риэлторов Тюменской Области Светланы Бабушкиной, цены начали расти весной, с началом ажиотажного спроса на участки. На данный момент рост составляет более 10% от апрельской цены. «К тому же, сейчас участки чаще всего ищут большие, которые можно нарезать и продать частями. А таких уже практические не осталось, соответственно и нарезанных участков выходит на рынок очень мало», — пояснила URA.RU Бабушкина. Ранее URA.RU рассказало, чем в Тюмени вызвано повышение спроса на индивидуальное строительство. Основная причина — включение Минстроем ИЖС в льготные ипотечные программы.