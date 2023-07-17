В Кургане отремонтируют единственную вечернюю школу

Власти Кургана выделили на капремонт вечерней школы «Центр образования» четыре миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Капитальный ремонт здания МБОУ, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 37 (отопление)», — указано на сайте госзакупок. Также в документе указано, что здание, где расположена школа, построено в 1966 году.
В техническом задании указано, что срок гарантии качества работ — пять лет. Гарантия распространяется на все элементы, инженерные сооружения, оборудование, материалы и другие элементы. Закончить работы планируется до 15 августа.
Школа «Центр образования» появилась в 2011 году, говорится на сайте учреждения. С 2013 года это единственная школа города, в которой возможно не только очное, но и очно-заочное обучение. Учреждение появилось в результате слияния нескольких курганских школ по решению представителей власти города.
Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова попросила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. В следующем году власти запланировали ремонт еще 10 школ.
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