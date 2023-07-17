17 июля 2023

Микрорайон Кургана остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
В микрорайоне Утяк полностью отключили воду Фото:

В Кургане микрорайон Утяк полностью остался без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщает компания АО «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: микрорайон Утяк, улица Советская, 53 без ХВС: микрорайон Утяк — полностью. Работает бригада компании», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане проверили качество воды после масштабного отключения. По данным коммунальщиков, она полностью соответствует нормам СанПиНа. При этом уточнялось, что в микрорайоне Рябково результаты проб будут известны 19 июля. Отключение водоснабжения проходило в рамках реконструкции Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», ограничение подачи холодной воды было необходимо для того, чтобы улучшить качество воды. Также сообщалось, что в Кургане с 18 июля вернули горячую воду в сотни домов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане микрорайон Утяк полностью остался без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщает компания АО «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: микрорайон Утяк, улица Советская, 53 без ХВС: микрорайон Утяк — полностью. Работает бригада компании», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане проверили качество воды после масштабного отключения. По данным коммунальщиков, она полностью соответствует нормам СанПиНа. При этом уточнялось, что в микрорайоне Рябково результаты проб будут известны 19 июля. Отключение водоснабжения проходило в рамках реконструкции Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», ограничение подачи холодной воды было необходимо для того, чтобы улучшить качество воды. Также сообщалось, что в Кургане с 18 июля вернули горячую воду в сотни домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...