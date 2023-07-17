Микрорайон Кургана остался без воды

18 июля 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Утяк полностью отключили воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане микрорайон Утяк полностью остался без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщает компания АО «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: микрорайон Утяк, улица Советская, 53 без ХВС: микрорайон Утяк — полностью. Работает бригада компании», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане проверили качество воды после масштабного отключения. По данным коммунальщиков, она полностью соответствует нормам СанПиНа. При этом уточнялось, что в микрорайоне Рябково результаты проб будут известны 19 июля. Отключение водоснабжения проходило в рамках реконструкции Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», ограничение подачи холодной воды было необходимо для того, чтобы улучшить качество воды. Также сообщалось, что в Кургане с 18 июля вернули горячую воду в сотни домов.

В Кургане микрорайон Утяк полностью остался без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом сообщает компания АО «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: микрорайон Утяк, улица Советская, 53 без ХВС: микрорайон Утяк — полностью. Работает бригада компании», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане проверили качество воды после масштабного отключения. По данным коммунальщиков, она полностью соответствует нормам СанПиНа. При этом уточнялось, что в микрорайоне Рябково результаты проб будут известны 19 июля. Отключение водоснабжения проходило в рамках реконструкции Арбинских очистных сооружений. По данным «Водного Союза», ограничение подачи холодной воды было необходимо для того, чтобы улучшить качество воды. Также сообщалось, что в Кургане с 18 июля вернули горячую воду в сотни домов.