Россия отомстила за подрыв Крымского моста: главное к вечеру 18 июля

Россия отомстила Киеву за теракт на Крымском мосту
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России ударили по объектам подготовки терактов в Одессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это ударами возмездия за теракт на Крымском мосту. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 июля.
- Российская армия нанесла групповой высокоточный удар по объектам, где Киев готовил теракты, сообщили в Минобороны РФ. Позже Песков заявил, что атаки российской армии были возмездием Киеву за теракт на Крымском мосту 17 июля.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести удар по Крымскому мосту из города Очакова в Николаевской области. Такое предположение сделал в беседе с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, украинская сторона долго планировала теракт.
- Отказ США от восполнения запасов кассетных бомб после передачи их Киеву говорит об использовании Украины для утилизации устаревших арсеналов. По словам российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, некогда плодотворная советская земля рискует «превратиться в могильник» из-за поставок такого вооружения.
- Штурмовые отряды российской армии скрытно ударили по позициям ВСУ на краснолиманском направлении. По данным Минобороны РФ, российская авиация атаковала огневые средства противника. Для скрытности пилоты летели на высоте не более 25 метров.
- В ночь на 18 июля ВСУ пытались атаковать Крым 28 раз с помощью беспилотных летательных аппаратов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что беспилотники были сбиты посредством противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
- Командир одной из рот ВС России с позывным «Ваня» рассказал военкору URA.RU о том, как он и его бойцы спасли получившего ранения сослуживца. По словам военного, все очень удивились тому, что раненый остался жив.
- Россия намерена нарастить поставки истребителей пятого поколения. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
- Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации уничтожили боевую машину пехоты Bradley. Они вывели западную технику из строя с помощью дронов-камикадзе, передает Пятый канал.
- Российские танки впервые оснастили динамической защитой кормы. Видео с модернизацией военной техники опубликовали в пресс-службе «Уралвагонзавода».
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