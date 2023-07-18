Россия отомстила за подрыв Крымского моста: главное к вечеру 18 июля

Песков назвал атаку ВС РФ по объектам Одессы ответом Украине на теракт на Крымском мосту

18 июля 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы России ударили по объектам подготовки терактов в Одессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это ударами возмездия за теракт на Крымском мосту. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 июля.