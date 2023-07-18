Тюменские власти заработают на продаже парковок

Правительство Тюменской области готовится выставить на приватизацию парковки в «Тюменской слободе»

Парковки выставят на продажу, так как властям Тюменской области они без надобности Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Тюменской области планируют заработать на продаже парковок в микрорайоне «Тюменская слобода». Проект постановления о включении 30 машиномест в план приватизации разработан департаментом имущественных отношений и имеется в распоряжении URA.RU.

«Раздел „Перечень иного госимущества Тюменской области, планируемого к приватизации в 2023 году“ дополнить пунктами, в которых указано имущество, поступившее в собственность региона в процессе ликвидации АО „АИЖК по Тюменской области“, и не востребованное для реализации полномочий Тюменской области. Включить в перечень 30 машиномест», — следует из проекта постановления.

Парковки, которые хотят продать власти региона, расположены в микрорайоне «Тюменская слобода». Одновременно с включением их в план приватизации, в правительстве хотят увеличить прогнозный план поступлений доходов в бюджет на 2023 год. С 37,3 млн рублей он вырастет до 118 млн.