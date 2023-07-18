18 июля 2023

Тюменские власти заработают на продаже парковок

Правительство Тюменской области готовится выставить на приватизацию парковки в «Тюменской слободе»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
Парковки выставят на продажу, так как властям Тюменской области они без надобности Фото:

Власти Тюменской области планируют заработать на продаже парковок в микрорайоне «Тюменская слобода». Проект постановления о включении 30 машиномест в план приватизации разработан департаментом имущественных отношений и имеется в распоряжении URA.RU.

«Раздел „Перечень иного госимущества Тюменской области, планируемого к приватизации в 2023 году“ дополнить пунктами, в которых указано имущество, поступившее в собственность региона в процессе ликвидации АО „АИЖК по Тюменской области“, и не востребованное для реализации полномочий Тюменской области. Включить в перечень 30 машиномест», — следует из проекта постановления.

Парковки, которые хотят продать власти региона, расположены в микрорайоне «Тюменская слобода». Одновременно с включением их в план приватизации, в правительстве хотят увеличить прогнозный план поступлений доходов в бюджет на 2023 год. С 37,3 млн рублей он вырастет до 118 млн.

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Власти Тюменской области планируют заработать на продаже парковок в микрорайоне «Тюменская слобода». Проект постановления о включении 30 машиномест в план приватизации разработан департаментом имущественных отношений и имеется в распоряжении URA.RU. «Раздел „Перечень иного госимущества Тюменской области, планируемого к приватизации в 2023 году“ дополнить пунктами, в которых указано имущество, поступившее в собственность региона в процессе ликвидации АО „АИЖК по Тюменской области“, и не востребованное для реализации полномочий Тюменской области. Включить в перечень 30 машиномест», — следует из проекта постановления. Парковки, которые хотят продать власти региона, расположены в микрорайоне «Тюменская слобода». Одновременно с включением их в план приватизации, в правительстве хотят увеличить прогнозный план поступлений доходов в бюджет на 2023 год. С 37,3 млн рублей он вырастет до 118 млн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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