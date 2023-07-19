Генерал Свинов заявил, что в Кургане нет проблем с бывшими наемниками ЧВК «Вагнер». Видео

20 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

В курганской полиции рассказали, есть ли проблемы с бывшими бойцами ЧВК «Вагнер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник УМВД России по Курганской области генерал Дмитрий Свинов заявил, что в регионе нет всплеска преступности с участием бывших заключенных, которые отслужили в составе ЧВК «Вагнер» и вернулись домой. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что под Курганом бывшие «вагнеровцы» устроили стрельбу. «Бойцы ЧВК „Вагнер“, отслужившие в зоне спецоперации, помилованы указом президента страны. Они сделали все, чтобы предыдущие проблемы с законом загладить путем службы в армии. На территорию Курганской области, как и на территории других регионов, они прибывают. <…> Мы как правоохранительные органы не фиксируем какого-либо всплеска преступлений, связанного с возвращением бойцов частной компании. Если же ими будут совершены какие-либо преступления, то будем реагировать так же, как и всегда. Они будут нести ответственность наравне со всеми», — сказал Свинов. Также начальник регионального УМВД отметил, что в полиции знают всех бывших заключенных, которые уходили служить в ЧВК «Вагнер». Свинов подчеркнул, что со всеми бойцами проводились беседы и их просили не нарушать закон. Ранее URA.RU писало, что под Курганом на дачах бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» устроили стрельбу. Об этом сообщали инсайдеры агентства. В УМВД региона подтвердили информацию о задержании нарушителей в одном из садоводческих товариществ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение оружия. В пресс-службе частной компании сообщали, что о данном инциденте ничего не знают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник УМВД России по Курганской области генерал Дмитрий Свинов заявил, что в регионе нет всплеска преступности с участием бывших заключенных, которые отслужили в составе ЧВК «Вагнер» и вернулись домой. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что под Курганом бывшие «вагнеровцы» устроили стрельбу. «Бойцы ЧВК „Вагнер“, отслужившие в зоне спецоперации, помилованы указом президента страны. Они сделали все, чтобы предыдущие проблемы с законом загладить путем службы в армии. На территорию Курганской области, как и на территории других регионов, они прибывают. <…> Мы как правоохранительные органы не фиксируем какого-либо всплеска преступлений, связанного с возвращением бойцов частной компании. Если же ими будут совершены какие-либо преступления, то будем реагировать так же, как и всегда. Они будут нести ответственность наравне со всеми», — сказал Свинов. Также начальник регионального УМВД отметил, что в полиции знают всех бывших заключенных, которые уходили служить в ЧВК «Вагнер». Свинов подчеркнул, что со всеми бойцами проводились беседы и их просили не нарушать закон. Ранее URA.RU писало, что под Курганом на дачах бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» устроили стрельбу. Об этом сообщали инсайдеры агентства. В УМВД региона подтвердили информацию о задержании нарушителей в одном из садоводческих товариществ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение оружия. В пресс-службе частной компании сообщали, что о данном инциденте ничего не знают.