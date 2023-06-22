Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» устроили стрельбу на курганских дачах. Инсайд

23 июня 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Экс-бойцов ЧВК «Вагнер» задержали после стрельбы в курганских дачах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции задержали трех мужчин в садоводческом товариществе под Курганом после заявлений о стрельбе. Задержанными оказались граждане, бывшие бойцами ЧВК «Вагнер». Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Полиция задержала нетрезвых курганцев. Они устроили стрельбу на дачах. После задержанные признались, что ранее состояли в ЧВК „Вагнер“», — рассказали источники. Возбуждены уголовные дела. Подробности инцидента не разглашаются. Пострадавших нет. Редакция обратилась за комментарием в УМВД области. В полиции сообщили, что 7 июня в полицию позвонили из садоводческого товарищества. Звонивший курганец сообщил о выстрелах. «На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. В ходе оперативной отработки территории сотрудниками полиции были задержаны лица, нарушающие грубо общественный порядок», — проинформировали в УМВД региона. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 «Хулиганство» и по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В организации, отвечающей за связи с общественностью ЧВК «Вагнер», URA.RU ответили, что не располагают информацией об инциденте в Кургане. При этом в компании отметили, что «лица, находящиеся под уголовной ответственностью, в ЧВК „Вагнер“ поступить не могут — заключенных в настоящий момент ЧВК „Вагнер“ не берет». Ранее URA.RU сообщало, что курганец, вернувшийся из зоны СВО, восхитился дисциплиной бойцов ЧВК «Вагнер». Участник добровольческого батальона «Енисей» рассказал об опыте общения с «вагнеровцами» во время обучения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники полиции задержали трех мужчин в садоводческом товариществе под Курганом после заявлений о стрельбе. Задержанными оказались граждане, бывшие бойцами ЧВК «Вагнер». Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Полиция задержала нетрезвых курганцев. Они устроили стрельбу на дачах. После задержанные признались, что ранее состояли в ЧВК „Вагнер“», — рассказали источники. Возбуждены уголовные дела. Подробности инцидента не разглашаются. Пострадавших нет. Редакция обратилась за комментарием в УМВД области. В полиции сообщили, что 7 июня в полицию позвонили из садоводческого товарищества. Звонивший курганец сообщил о выстрелах. «На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. В ходе оперативной отработки территории сотрудниками полиции были задержаны лица, нарушающие грубо общественный порядок», — проинформировали в УМВД региона. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 «Хулиганство» и по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В организации, отвечающей за связи с общественностью ЧВК «Вагнер», URA.RU ответили, что не располагают информацией об инциденте в Кургане. При этом в компании отметили, что «лица, находящиеся под уголовной ответственностью, в ЧВК „Вагнер“ поступить не могут — заключенных в настоящий момент ЧВК „Вагнер“ не берет». Ранее URA.RU сообщало, что курганец, вернувшийся из зоны СВО, восхитился дисциплиной бойцов ЧВК «Вагнер». Участник добровольческого батальона «Енисей» рассказал об опыте общения с «вагнеровцами» во время обучения.