Карты от «Тинькофф банка» перестанут работать за границей

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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
Карты от «Тинькофф Банка» с UnionPay скоро перестанут работать за границей Фото:
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Банковские карты от «Тинькофф Банка» с платежной системой UnionPay перестанут работать за границей. Такой информацией поделилась поддержка банка.

«Есть вероятность того, что за границей карты Union Pay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности», — подчеркнул сотрудник «Тинькофф Банка» в разговоре с корреспондентом РБК. Другой сотрудник отметил, что банк вскоре перестанет выпускать карты Union Pay.

Минфин США 20 июля включил «Тинькофф Банк» в санкционный список. При этом Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Тот ранее отказался от российского гражданства.

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Банковские карты от «Тинькофф Банка» с платежной системой UnionPay перестанут работать за границей. Такой информацией поделилась поддержка банка. «Есть вероятность того, что за границей карты Union Pay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности», — подчеркнул сотрудник «Тинькофф Банка» в разговоре с корреспондентом РБК. Другой сотрудник отметил, что банк вскоре перестанет выпускать карты Union Pay. Минфин США 20 июля включил «Тинькофф Банк» в санкционный список. При этом Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Тот ранее отказался от российского гражданства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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