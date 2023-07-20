Карты от «Тинькофф банка» перестанут работать за границей

Банковские карты от «Тинькофф Банка» с платежной системой UnionPay перестанут работать за границей. Такой информацией поделилась поддержка банка.
«Есть вероятность того, что за границей карты Union Pay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности», — подчеркнул сотрудник «Тинькофф Банка» в разговоре с корреспондентом РБК. Другой сотрудник отметил, что банк вскоре перестанет выпускать карты Union Pay.
Минфин США 20 июля включил «Тинькофф Банк» в санкционный список. При этом Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Тот ранее отказался от российского гражданства.
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