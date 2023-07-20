Карты от «Тинькофф банка» перестанут работать за границей 20 июля 2023 в 21:54 Размер текста - 17 + Карты от «Тинькофф Банка» с UnionPay скоро перестанут работать за границей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банковские карты от «Тинькофф Банка» с платежной системой UnionPay перестанут работать за границей. Такой информацией поделилась поддержка банка. «Есть вероятность того, что за границей карты Union Pay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности», — подчеркнул сотрудник «Тинькофф Банка» в разговоре с корреспондентом РБК. Другой сотрудник отметил, что банк вскоре перестанет выпускать карты Union Pay. Минфин США 20 июля включил «Тинькофф Банк» в санкционный список. При этом Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Тот ранее отказался от российского гражданства. Банковские карты от «Тинькофф Банка» с платежной системой UnionPay перестанут работать за границей. Такой информацией поделилась поддержка банка. «Есть вероятность того, что за границей карты Union Pay перестанут работать. Рекомендую вам снять наличные в ближайшее время, чтобы ваши средства были в безопасности», — подчеркнул сотрудник «Тинькофф Банка» в разговоре с корреспондентом РБК. Другой сотрудник отметил, что банк вскоре перестанет выпускать карты Union Pay. Минфин США 20 июля включил «Тинькофф Банк» в санкционный список. При этом Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Тот ранее отказался от российского гражданства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям