Губернатор Моор оценил торговую отрасль в регионе

Губернатор Моор: торговля занимает третье место в структуре валового регионального продукта

Торговая отрасль в регионе занимает 3 место в структуре валового регионального продукта Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что торговая отрасль занимает третье место в структуре валового регионального продукта. Каждый день в области реализуется товаров на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Ежедневно в Тюменской области осуществляется товаров на стоимость свыше 1,3 миллиарда рублей. Эта отрасль занимает третье место в структуре валового регионального продукта региона с показателем в 11%. И в прошлом, и в настоящем сфера показывает хорошие экономические результаты, а ее специалисты добиваются высоких достижений», — передает в telegram-канале слова Александра Моора инфоцентр. Также там дополнили, что оборот розничной торговли в регионе в прошлом году оставил 479,4 миллиарда рублей.

В этом году тюменская пешеходная улица Дзержинского оказалась среди победителей номинации «Лучшая торговая улица» конкурса «Торговля России» от Минстроя. По результатам 2022 года Тюмень была признана лучшим торговым городом, дополнили в информационном центре.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на полтора года перекрывали дорогу в историческом центре. В этот период подрядчик выполнял строительно-монтажные работы в рамках проекта по благоустройству улицы Дзержинского. После улица стала пешеходной. На ее реализацию потратили более полумиллиарда рублей