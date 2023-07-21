21 июля 2023
20 июля 2023

В Салехарде полицейские увезли в отделение гостей ресторана

© Служба новостей «URA.RU»
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Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, полиция, опорный пункт полиции
Полицейские задержали гостей ресторана «Пятница» Фото:

В Салехарде 22 июля полицейские увезли в отделение гостей заведения «Пятница», чтобы найти у них наркотики. Об этом сообщили журналисты.

«Ночью в ресторане „Пятница“ был шмон. По словам очевидцев, полицейские задержали гостей и увезли в отделение, так как искали людей с наркотиками. Работали уголовный розыск и наркоконтроль», — пишут журналисты «МК-Ямал» в telegram-канале.

По их словам, силовики задержали людей с наркотиками. Непричастных отпустили только утром.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД. Ответ на него ожидается.

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В Салехарде 22 июля полицейские увезли в отделение гостей заведения «Пятница», чтобы найти у них наркотики. Об этом сообщили журналисты. «Ночью в ресторане „Пятница“ был шмон. По словам очевидцев, полицейские задержали гостей и увезли в отделение, так как искали людей с наркотиками. Работали уголовный розыск и наркоконтроль», — пишут журналисты «МК-Ямал» в telegram-канале. По их словам, силовики задержали людей с наркотиками. Непричастных отпустили только утром. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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