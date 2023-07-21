В Салехарде полицейские увезли в отделение гостей ресторана

Полицейские задержали гостей ресторана «Пятница»
В Салехарде 22 июля полицейские увезли в отделение гостей заведения «Пятница», чтобы найти у них наркотики. Об этом сообщили журналисты.
«Ночью в ресторане „Пятница“ был шмон. По словам очевидцев, полицейские задержали гостей и увезли в отделение, так как искали людей с наркотиками. Работали уголовный розыск и наркоконтроль», — пишут журналисты «МК-Ямал» в telegram-канале.
По их словам, силовики задержали людей с наркотиками. Непричастных отпустили только утром.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД. Ответ на него ожидается.
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