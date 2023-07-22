Фестиваль грязи провели в курганском санатории, который власти хотели продать

Санаторий «Сосновая роща» расположен на берегу озера Горькое Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На территории санатория «Сосновая роща», который расположен на берегу озера Горькое в Курганской области, провели фестиваль грязи, красок и рока. Ранее правительство региона предложило инвесторам купить санаторий, который сейчас принадлежит государству.

«Фестиваль красок, грязи и рока на берегу озера Горькое Звериноголовского округа прошел во второй раз. Он собрал более полутора тысяч человек», — передает telegram-канал ГТРК «Курган».

Организаторы обещали грязевые шоу и танцы. Вечером для гостей фестиваля выступила группа «Перформанс», а завершился праздник дискотекой и фейерверком. Весь день на территории работала ярмарка и летнее кафе.

В прошлом году глава Курганской области Вадим Шумков рассказывал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе ждет масштабное обновление. В марте этого года появилась информация, что санаторий выставили на продажу. Инвесторам предлагали приобрести его за 109,8 миллиона рублей. Позже стало известно, что правительство за 10 миллионов рублей собирается отремонтировать часть корпуса на территории.