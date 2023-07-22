22 июля 2023
21 июля 2023

В Тюменской области стали чаще брать ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Строительство. Тюмень, многоэтажка, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, многоэтажное строительство
В Тюмени число заявок на ипотеку выросло на 69% Фото:

В Тюменской области количество заявок на ипотечные займы, как и число одобрений, увеличивается ежемесячно. Об этом сообщил начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Западно-Сибирского отделения Сбербанка Юрий Нагоричный.

«За этот год банком было получено на 69% заявок больше, чем в прошлом году. А также на 36% больше, чем в 2021 году. При всем этом качество клиентов не падает, это демонстрирует процент одобрений, который также увеличивается. За весь период этого года часть одобрений заявок выросла до 67%, тогда как несколько лет назад была на уровне 52-59%» — передают слова специалиста журналисты РБК Тюмень.

За первые полгода одобрение получили более 30 тысяч заявок, это в два раза больше, чем в прошлом году, и в полтора, чем в 2021 году. Одной из причин роста является активный рост первичного рынка, отметил Нагоричный.

Ранее URA.RU писало, что за январь и февраль 2022 года тюменцы оформили около 14 тысяч ипотек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области количество заявок на ипотечные займы, как и число одобрений, увеличивается ежемесячно. Об этом сообщил начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Западно-Сибирского отделения Сбербанка Юрий Нагоричный. «За этот год банком было получено на 69% заявок больше, чем в прошлом году. А также на 36% больше, чем в 2021 году. При всем этом качество клиентов не падает, это демонстрирует процент одобрений, который также увеличивается. За весь период этого года часть одобрений заявок выросла до 67%, тогда как несколько лет назад была на уровне 52-59%» — передают слова специалиста журналисты РБК Тюмень. За первые полгода одобрение получили более 30 тысяч заявок, это в два раза больше, чем в прошлом году, и в полтора, чем в 2021 году. Одной из причин роста является активный рост первичного рынка, отметил Нагоричный. Ранее URA.RU писало, что за январь и февраль 2022 года тюменцы оформили около 14 тысяч ипотек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...