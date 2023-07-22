В Тюменской области стали чаще брать ипотеки

В Тюменской области количество заявок на ипотечные займы, как и число одобрений, увеличивается ежемесячно. Об этом сообщил начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Западно-Сибирского отделения Сбербанка Юрий Нагоричный.
«За этот год банком было получено на 69% заявок больше, чем в прошлом году. А также на 36% больше, чем в 2021 году. При всем этом качество клиентов не падает, это демонстрирует процент одобрений, который также увеличивается. За весь период этого года часть одобрений заявок выросла до 67%, тогда как несколько лет назад была на уровне 52-59%» — передают слова специалиста журналисты РБК Тюмень.
За первые полгода одобрение получили более 30 тысяч заявок, это в два раза больше, чем в прошлом году, и в полтора, чем в 2021 году. Одной из причин роста является активный рост первичного рынка, отметил Нагоричный.
Ранее URA.RU писало, что за январь и февраль 2022 года тюменцы оформили около 14 тысяч ипотек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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