В Тюменской области мужчина бил свою жену табуреткой и заставлял ее душить себя фартуком

Мужчина унижал свою жену в присутствии детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заводоуковском районе Тюменской области осудили мужчину, который в течение трех дней систематически издевался над своей женой в присутствии детей. Подсудимый бил ее табуреткой, заставлял душить себя фартуком и другими способами унижал женщину. Деталями дела поделились в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Николай Ф., в январе 2023 года на протяжении трех дней, употребляя спиртные напитки у себя дома, наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении своей супруги в присутствии двух малолетних детей. Три удара ногами по телу потерпевшей причинили ей закрытые переломы ребер, что не остановило преступника», — сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Там уточнили, что мужчина целенаправленно и систематически пытался причинить физическую и психическую боль супруге. «Николай бил ее головой о стену, наносил удары по голове табуреткой и кулаками, хватал за волосы, приставлял к ее шее нож-мачете, душил руками, заставлял ее саму удушиться кухонным фартуком и лентами от спортивных медалей детей», — указывается в деле.

На судебном заседании мужчина не признал свою вину. Он утверждает, что его жена лжет, так как между ними последние два года регулярно происходят ссоры. Сама потерпевшая заявляла, что между ними в январе из-за ревности мужа возникали ссоры, в ходе которых он ее избивал.

Судья назначил наказание Николаю в виде ограничения свободы на 1 год. С него будет взыскана компенсация за моральный вред.