24 июля 2023

В деревне Тюменского района найден очаг опасной болезни

На территории деревни Падерина в Тюменской области готовятся объявить карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, лиса инвалид
Зараженная бешенством лиса стала поводом для введения карантина Фото:

В деревне Падерина (Тюменский район) нашли труп лисы, зараженной бешенством, из-за чего на территории очага готовятся объявить карантин. Соответствующее постановление подготовлено управлением ветеринарии региона.

«Проект направлен на предупреждение распространения бешенства в связи с полученными результатами исследований материала, отобранного от трупа лисицы, в котором выявлено особо опасное карантинное заболевание — бешенство. Предлагается с 25 июля установить карантин в зоне очага и на прилегающей территории в радиусе 500 метров», — говорится в документации.

Труп зараженного животного был найден в деревне Падерина. Под карантин попадет не весь населенный пункт: очаг обнаружили примерно в 400 метрах от местного фельдшерско-акушерского пункта, на территории, где нет жилых домов.

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В деревне Падерина (Тюменский район) нашли труп лисы, зараженной бешенством, из-за чего на территории очага готовятся объявить карантин. Соответствующее постановление подготовлено управлением ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства в связи с полученными результатами исследований материала, отобранного от трупа лисицы, в котором выявлено особо опасное карантинное заболевание — бешенство. Предлагается с 25 июля установить карантин в зоне очага и на прилегающей территории в радиусе 500 метров», — говорится в документации. Труп зараженного животного был найден в деревне Падерина. Под карантин попадет не весь населенный пункт: очаг обнаружили примерно в 400 метрах от местного фельдшерско-акушерского пункта, на территории, где нет жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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