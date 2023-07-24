В деревне Тюменского района найден очаг опасной болезни

На территории деревни Падерина в Тюменской области готовятся объявить карантин по бешенству

25 июля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Зараженная бешенством лиса стала поводом для введения карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деревне Падерина (Тюменский район) нашли труп лисы, зараженной бешенством, из-за чего на территории очага готовятся объявить карантин. Соответствующее постановление подготовлено управлением ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства в связи с полученными результатами исследований материала, отобранного от трупа лисицы, в котором выявлено особо опасное карантинное заболевание — бешенство. Предлагается с 25 июля установить карантин в зоне очага и на прилегающей территории в радиусе 500 метров», — говорится в документации. Труп зараженного животного был найден в деревне Падерина. Под карантин попадет не весь населенный пункт: очаг обнаружили примерно в 400 метрах от местного фельдшерско-акушерского пункта, на территории, где нет жилых домов.

В деревне Падерина (Тюменский район) нашли труп лисы, зараженной бешенством, из-за чего на территории очага готовятся объявить карантин. Соответствующее постановление подготовлено управлением ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства в связи с полученными результатами исследований материала, отобранного от трупа лисицы, в котором выявлено особо опасное карантинное заболевание — бешенство. Предлагается с 25 июля установить карантин в зоне очага и на прилегающей территории в радиусе 500 метров», — говорится в документации. Труп зараженного животного был найден в деревне Падерина. Под карантин попадет не весь населенный пункт: очаг обнаружили примерно в 400 метрах от местного фельдшерско-акушерского пункта, на территории, где нет жилых домов.