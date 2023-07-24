Тюменские власти хотят переучить студентов ссузов, чтобы спасти их от безработицы

Студентам ссузов в Тюменской области хотят бесплатно давать дополнительное образование

25 июля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Студентов заранее хотят оградить от безработицы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области студентам ссузов хотят дать возможность бесплатно получить дополнительное профобразование, чтобы они не остались без работы после окончания учебных заведений. Соответствующий проект постановления разработан департаментом труда и занятости населения региона. «Проект разработан для снижения риска для граждан быть не трудоустроенными после окончания обучения по программам среднего профессионального образования, для получения ими дополнительной квалификации по профессии, востребованной на рынке труда Тюменской области. Предлагается включить данную категорию в список граждан, которые имеют право на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования», — говорится в проекте документа. Речь идет о процедуре, когда ищущие работу граждане могут повысить или изменить свою квалификацию. Оплачивается их обучение за счет бюджета, по направлению от Центра занятости. Кроме того, обучающимся выделяют финансовую поддержку в размере двух МРОТ за весь период обучения. В случае, если изменения будут приняты, воспользоваться льготой смогут не все студенты. Для получения такой возможности будет нужно, чтобы за учащихся походатайствовала их образовательная организация.

В Тюменской области студентам ссузов хотят дать возможность бесплатно получить дополнительное профобразование, чтобы они не остались без работы после окончания учебных заведений. Соответствующий проект постановления разработан департаментом труда и занятости населения региона. «Проект разработан для снижения риска для граждан быть не трудоустроенными после окончания обучения по программам среднего профессионального образования, для получения ими дополнительной квалификации по профессии, востребованной на рынке труда Тюменской области. Предлагается включить данную категорию в список граждан, которые имеют право на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования», — говорится в проекте документа. Речь идет о процедуре, когда ищущие работу граждане могут повысить или изменить свою квалификацию. Оплачивается их обучение за счет бюджета, по направлению от Центра занятости. Кроме того, обучающимся выделяют финансовую поддержку в размере двух МРОТ за весь период обучения. В случае, если изменения будут приняты, воспользоваться льготой смогут не все студенты. Для получения такой возможности будет нужно, чтобы за учащихся походатайствовала их образовательная организация.