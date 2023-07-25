25 июля 2023

Курганского адвоката приговорили к принудительным работам за мошенничество

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Адвоката обвинили в хищении денежных средств клиентов Фото:

За мошенничество представителя коллегии адвокатов Курганской области приговорили к трех годам принудительных работ. За хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием фигуранту дела грозило три года тюрьмы, но суд смягчил наказание. Подсудимый свою вину полностью признал.

«За мошенничество <…>. Назначенное наказание ФИО1 в виде трех лет лишения свободы заменено принудительными работами на срок три года с удержанием в пользу государства 10% от заработной платы с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы», — указано на сайте Шадринского районного суда. Ему также на два года запретили заниматься адвокатской деятельностью.

Мужчина пытался оспорить судебное решение. Но апелляционную жалобу отклонили, оставив приговор в силе.

Три с половиной года назад к адвокату обратилась супружеская пара, которым потребовалась юридическая помощь. Действуя из корыстных побуждений, подсудимый путем обмана и злоупотребления доверием пострадавших получил от клиентов 73,3 тысячи рублей, которые использовал по своему усмотрению. Этими действиями курганский адвокат причинил значительный материальный ущерб супругам.

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За мошенничество представителя коллегии адвокатов Курганской области приговорили к трех годам принудительных работ. За хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием фигуранту дела грозило три года тюрьмы, но суд смягчил наказание. Подсудимый свою вину полностью признал. «За мошенничество <…>. Назначенное наказание ФИО1 в виде трех лет лишения свободы заменено принудительными работами на срок три года с удержанием в пользу государства 10% от заработной платы с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы», — указано на сайте Шадринского районного суда. Ему также на два года запретили заниматься адвокатской деятельностью. Мужчина пытался оспорить судебное решение. Но апелляционную жалобу отклонили, оставив приговор в силе. Три с половиной года назад к адвокату обратилась супружеская пара, которым потребовалась юридическая помощь. Действуя из корыстных побуждений, подсудимый путем обмана и злоупотребления доверием пострадавших получил от клиентов 73,3 тысячи рублей, которые использовал по своему усмотрению. Этими действиями курганский адвокат причинил значительный материальный ущерб супругам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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