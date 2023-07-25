Курганского адвоката приговорили к принудительным работам за мошенничество

Адвоката обвинили в хищении денежных средств клиентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За мошенничество представителя коллегии адвокатов Курганской области приговорили к трех годам принудительных работ. За хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребление доверием фигуранту дела грозило три года тюрьмы, но суд смягчил наказание. Подсудимый свою вину полностью признал.

«За мошенничество <…>. Назначенное наказание ФИО1 в виде трех лет лишения свободы заменено принудительными работами на срок три года с удержанием в пользу государства 10% от заработной платы с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы», — указано на сайте Шадринского районного суда. Ему также на два года запретили заниматься адвокатской деятельностью.

Мужчина пытался оспорить судебное решение. Но апелляционную жалобу отклонили, оставив приговор в силе.

Три с половиной года назад к адвокату обратилась супружеская пара, которым потребовалась юридическая помощь. Действуя из корыстных побуждений, подсудимый путем обмана и злоупотребления доверием пострадавших получил от клиентов 73,3 тысячи рублей, которые использовал по своему усмотрению. Этими действиями курганский адвокат причинил значительный материальный ущерб супругам.