25 июля 2023

Иностранец в течение суток после приезда в Курган оказался за решеткой

В Кургане гражданина одной из азиатских стран задержали с партией героина
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

Иностранный граждан одной из азиатских стран приехал в Курган, где в течение суток был задержан с партией героина. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Информация об это размещена на сайте УМВД России по Курганской области.

«Иностранный гражданин прибыл в наш регион в ночное время, а уже утром был задержан сотрудниками полиции по городу Кургану по подозрению в совершении преступления, связанного со сбытом наркотиков. У 20-летнего жителя одной из азиатских республик изъято 160 свертков с героином, приготовленным для дальнейшего сбыта», — говорится на сайте ведомства.

Также полицейскими были обнаружены и изъяты наркотики, которые злоумышленник разложил в 39 тайниковых закладках. В отношении иностранца возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанный находится под стражей, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее URA.RU писало, что глава СКР Бастрыкин отметил рост криминала среди мигрантов в Курганской области. Также сообщалось, что в Кургане будут судить двух иностранцев за торговлю наркотиками.

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Иностранный граждан одной из азиатских стран приехал в Курган, где в течение суток был задержан с партией героина. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Информация об это размещена на сайте УМВД России по Курганской области. «Иностранный гражданин прибыл в наш регион в ночное время, а уже утром был задержан сотрудниками полиции по городу Кургану по подозрению в совершении преступления, связанного со сбытом наркотиков. У 20-летнего жителя одной из азиатских республик изъято 160 свертков с героином, приготовленным для дальнейшего сбыта», — говорится на сайте ведомства. Также полицейскими были обнаружены и изъяты наркотики, которые злоумышленник разложил в 39 тайниковых закладках. В отношении иностранца возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанный находится под стражей, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Бастрыкин отметил рост криминала среди мигрантов в Курганской области. Также сообщалось, что в Кургане будут судить двух иностранцев за торговлю наркотиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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