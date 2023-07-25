Иностранец в течение суток после приезда в Курган оказался за решеткой

В Кургане гражданина одной из азиатских стран задержали с партией героина

26 июля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иностранный граждан одной из азиатских стран приехал в Курган, где в течение суток был задержан с партией героина. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Информация об это размещена на сайте УМВД России по Курганской области. «Иностранный гражданин прибыл в наш регион в ночное время, а уже утром был задержан сотрудниками полиции по городу Кургану по подозрению в совершении преступления, связанного со сбытом наркотиков. У 20-летнего жителя одной из азиатских республик изъято 160 свертков с героином, приготовленным для дальнейшего сбыта», — говорится на сайте ведомства. Также полицейскими были обнаружены и изъяты наркотики, которые злоумышленник разложил в 39 тайниковых закладках. В отношении иностранца возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанный находится под стражей, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Бастрыкин отметил рост криминала среди мигрантов в Курганской области. Также сообщалось, что в Кургане будут судить двух иностранцев за торговлю наркотиками.

Иностранный граждан одной из азиатских стран приехал в Курган, где в течение суток был задержан с партией героина. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Информация об это размещена на сайте УМВД России по Курганской области. «Иностранный гражданин прибыл в наш регион в ночное время, а уже утром был задержан сотрудниками полиции по городу Кургану по подозрению в совершении преступления, связанного со сбытом наркотиков. У 20-летнего жителя одной из азиатских республик изъято 160 свертков с героином, приготовленным для дальнейшего сбыта», — говорится на сайте ведомства. Также полицейскими были обнаружены и изъяты наркотики, которые злоумышленник разложил в 39 тайниковых закладках. В отношении иностранца возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанный находится под стражей, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Бастрыкин отметил рост криминала среди мигрантов в Курганской области. Также сообщалось, что в Кургане будут судить двух иностранцев за торговлю наркотиками.