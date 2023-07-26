В Тюмени появится новый парк

26 июля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Проектная документация уже разработана и передана на экспертизу для оценки сметной стоимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в микрорайоне Тюменская слобода появится новый парк. Об этом во время прямого эфира сообщил глава города Руслан Кухарук. По его словам, проектная документация уже разработана и передана на экспертизу для оценки сметной стоимости. «Сегодня та озелененная территория, которая была благоустроена пару-тройку лет назад, не отвечает запросам. Большой парковой зоны не хватало. <…> Так сложилось, что рядом с территорией расположен лесной массив. Мы вместе с жителями этого района обсуждали проектные решение, которые должны быть предложены. Жители выступали за сохранение всего зеленого каркаса, добавить спортивную инфраструктуру, игровые зоны, велодорожки», — сообщил Кухарук. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появится событийный парк Алебашево. Там планируется разместить зону для рыбалки, причал, пляж, бассейн и смотровые площадки.

В Тюмени в микрорайоне Тюменская слобода появится новый парк. Об этом во время прямого эфира сообщил глава города Руслан Кухарук. По его словам, проектная документация уже разработана и передана на экспертизу для оценки сметной стоимости. «Сегодня та озелененная территория, которая была благоустроена пару-тройку лет назад, не отвечает запросам. Большой парковой зоны не хватало. <…> Так сложилось, что рядом с территорией расположен лесной массив. Мы вместе с жителями этого района обсуждали проектные решение, которые должны быть предложены. Жители выступали за сохранение всего зеленого каркаса, добавить спортивную инфраструктуру, игровые зоны, велодорожки», — сообщил Кухарук. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появится событийный парк Алебашево. Там планируется разместить зону для рыбалки, причал, пляж, бассейн и смотровые площадки.