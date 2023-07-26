В Тюмени построят новую поликлинику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Строительство второй очереди больницы. Челябинск, палата, больничная палата, инфекционная больница
В Тюмени построят новый корпус поликлиники №8 Фото:

В Тюмени построят новый корпус поликлиники №8. Об том сообщил мэр города Руслан Кухарук во время прямого эфира.

«Мы понимаем, что нужны новые здания для поликлиники №8. У нас предусмотрена территория у больницы, так называемой „Водников“. Территория определена, мы все предусмотрели. Ждем финансирование и собираемся „посадить“ там поликлинику», — сообщил глава города.

Ранее URAU писало, что в Тюмени в районе Тюменской слободы планируют построить новый парк. Как сообщил глава Тюмени, жители микрорайона выступили за сохранение зеленого каркаса, добавление спортивной инфраструктуры, игровых зон, велодорожек.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени построят новый корпус поликлиники №8. Об том сообщил мэр города Руслан Кухарук во время прямого эфира. «Мы понимаем, что нужны новые здания для поликлиники №8. У нас предусмотрена территория у больницы, так называемой „Водников“. Территория определена, мы все предусмотрели. Ждем финансирование и собираемся „посадить“ там поликлинику», — сообщил глава города. Ранее URAU писало, что в Тюмени в районе Тюменской слободы планируют построить новый парк. Как сообщил глава Тюмени, жители микрорайона выступили за сохранение зеленого каркаса, добавление спортивной инфраструктуры, игровых зон, велодорожек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...