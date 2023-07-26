В Тюмени построят новую поликлинику

26 июля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

В Тюмени построят новый корпус поликлиники №8 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени построят новый корпус поликлиники №8. Об том сообщил мэр города Руслан Кухарук во время прямого эфира. «Мы понимаем, что нужны новые здания для поликлиники №8. У нас предусмотрена территория у больницы, так называемой „Водников“. Территория определена, мы все предусмотрели. Ждем финансирование и собираемся „посадить“ там поликлинику», — сообщил глава города. Ранее URAU писало, что в Тюмени в районе Тюменской слободы планируют построить новый парк. Как сообщил глава Тюмени, жители микрорайона выступили за сохранение зеленого каркаса, добавление спортивной инфраструктуры, игровых зон, велодорожек.

В Тюмени построят новый корпус поликлиники №8. Об том сообщил мэр города Руслан Кухарук во время прямого эфира. «Мы понимаем, что нужны новые здания для поликлиники №8. У нас предусмотрена территория у больницы, так называемой „Водников“. Территория определена, мы все предусмотрели. Ждем финансирование и собираемся „посадить“ там поликлинику», — сообщил глава города. Ранее URAU писало, что в Тюмени в районе Тюменской слободы планируют построить новый парк. Как сообщил глава Тюмени, жители микрорайона выступили за сохранение зеленого каркаса, добавление спортивной инфраструктуры, игровых зон, велодорожек.