Власти Курганской области объяснили, почему подорожало такси

В Кургане подорожали услуги такси из-за нерегулируемых цен

Власти Курганской области назвали причину подорожания услуг такси Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Представители департамента экономического развития Курганской области объяснили жителям, что стоимость на проезд в легковом такси растет из-за нерегулируемых цен. Об этом представители ведомства сообщили в ответе на сайте «Обратись». Ранее курганцы жаловались, что даже за короткую поездку таксисты запрашивают высокую цену.

«Плата за пользование легковым такси определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического времени пользования им… Таким образом, государственное регулирование тарифов в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси не осуществляется», — написано в ответе ведомства от 26 июля.

В жалобе жителей говорилось, что в ночное время у железнодорожного вокзала в Кургане они не смогли вызвать такси по доступной цене. За несколько минут пользования такси им предлагали цену — 700 рублей.

Один из сотрудников такси рассказал URA.RU, что сейчас цены в Кургане на их услуги еще вполне доступные. Однако с 1 сентября ожидается резкий рост платы за такси, возможно в два раза, поскольку должны вступить в силу новые правила, связанные с лицензированием и прохождением ежедневных медосмотров водителями.

Ранее в Кургане после введения транспортной реформы вырос спрос на услуги такси. Также выросли и цены на услуги, которые формируются при повышении спроса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».