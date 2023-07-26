26 июля 2023

Депутата Моисеева подставил аппарат гордумы Тюмени

Сотрудники аппарата гордумы Тюмени не опубликовали отчет Николая Моисеева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание тюменской городской думы. Тюмень, моисеев николай
Техслужба гордумы Тюмени забыла опубликовать отчет Николая Моисеева Фото:

Сотрудники аппарата городской думы Тюмени вовремя не опубликовали годовой отчет депутата Николая Моисеева, чем дали повод заподозрить его в нарушении устава города. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее агентство писало, что у Моисеева — единственного из депутатского корпуса — на сайте думы отсутствовал документ.

«Как выяснилось, Моисеев предоставил отчет первым, но техслужба думы по какой-то причине не опубликовала документ. Поиском виноватых сейчас занят пресс-секретарь гордумы Андрей Шушков. По данным „ПиГ“, ему пришлось в ручном режиме регулировать последствия ошибки: отбиваться от СМИ, оправдываться перед руководством», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника агентства, к инциденту подключился и сам Моисеев. «Он настроен серьезно, виновным грозит увольнение», — отметил источник.

Шушков в разговоре с URA.RU подтвердил, что на сайте отчета не было из-за ошибки, допущенной аппаратом думы. Он заверил, что проблема будет решена.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники аппарата городской думы Тюмени вовремя не опубликовали годовой отчет депутата Николая Моисеева, чем дали повод заподозрить его в нарушении устава города. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее агентство писало, что у Моисеева — единственного из депутатского корпуса — на сайте думы отсутствовал документ. «Как выяснилось, Моисеев предоставил отчет первым, но техслужба думы по какой-то причине не опубликовала документ. Поиском виноватых сейчас занят пресс-секретарь гордумы Андрей Шушков. По данным „ПиГ“, ему пришлось в ручном режиме регулировать последствия ошибки: отбиваться от СМИ, оправдываться перед руководством», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, к инциденту подключился и сам Моисеев. «Он настроен серьезно, виновным грозит увольнение», — отметил источник. Шушков в разговоре с URA.RU подтвердил, что на сайте отчета не было из-за ошибки, допущенной аппаратом думы. Он заверил, что проблема будет решена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...