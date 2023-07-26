Депутата Моисеева подставил аппарат гордумы Тюмени

Сотрудники аппарата городской думы Тюмени вовремя не опубликовали годовой отчет депутата Николая Моисеева, чем дали повод заподозрить его в нарушении устава города. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее агентство писало, что у Моисеева — единственного из депутатского корпуса — на сайте думы отсутствовал документ.
«Как выяснилось, Моисеев предоставил отчет первым, но техслужба думы по какой-то причине не опубликовала документ. Поиском виноватых сейчас занят пресс-секретарь гордумы Андрей Шушков. По данным „ПиГ“, ему пришлось в ручном режиме регулировать последствия ошибки: отбиваться от СМИ, оправдываться перед руководством», — рассказал инсайдер.
По словам собеседника агентства, к инциденту подключился и сам Моисеев. «Он настроен серьезно, виновным грозит увольнение», — отметил источник.
Шушков в разговоре с URA.RU подтвердил, что на сайте отчета не было из-за ошибки, допущенной аппаратом думы. Он заверил, что проблема будет решена.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.