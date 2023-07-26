26 июля 2023
25 июля 2023

Житель ЯНАО украл понтонный мост и сдал его на металлолом

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Житель Уренгоя украл часть понтонного моста и сдал его на металлолом Фото:

Житель поселка Уренгой (ЯНАО) украл звенья понтонного моста и сдал их в пункт приема металла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность похитителя установлена, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«В ОМВД по Пуровскому району обратился представитель организации с заявлением о краже с базы предприятия вблизи поселка Уренгой пяти звеньев понтонно-мостового парка. [Похитителем] оказался 27-летний житель поселка, который, посчитав, что данное имущество бесхозное, сдал его в пункт приема металла», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте.

Ущерб предприятию от кражи составил 2 миллиона 871 тысячу рублей. Нарушитель же выручил около 500 тысяч рублей и успел потратить все деньги на личные нужды. В настоящее время его обвиняют в совершении кражи в особо крупном размере. Полицейскими получены признательные показания, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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Житель поселка Уренгой (ЯНАО) украл звенья понтонного моста и сдал их в пункт приема металла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность похитителя установлена, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «В ОМВД по Пуровскому району обратился представитель организации с заявлением о краже с базы предприятия вблизи поселка Уренгой пяти звеньев понтонно-мостового парка. [Похитителем] оказался 27-летний житель поселка, который, посчитав, что данное имущество бесхозное, сдал его в пункт приема металла», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Ущерб предприятию от кражи составил 2 миллиона 871 тысячу рублей. Нарушитель же выручил около 500 тысяч рублей и успел потратить все деньги на личные нужды. В настоящее время его обвиняют в совершении кражи в особо крупном размере. Полицейскими получены признательные показания, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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