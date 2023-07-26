Житель ЯНАО украл понтонный мост и сдал его на металлолом

27 июля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Житель Уренгоя украл часть понтонного моста и сдал его на металлолом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель поселка Уренгой (ЯНАО) украл звенья понтонного моста и сдал их в пункт приема металла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность похитителя установлена, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «В ОМВД по Пуровскому району обратился представитель организации с заявлением о краже с базы предприятия вблизи поселка Уренгой пяти звеньев понтонно-мостового парка. [Похитителем] оказался 27-летний житель поселка, который, посчитав, что данное имущество бесхозное, сдал его в пункт приема металла», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Ущерб предприятию от кражи составил 2 миллиона 871 тысячу рублей. Нарушитель же выручил около 500 тысяч рублей и успел потратить все деньги на личные нужды. В настоящее время его обвиняют в совершении кражи в особо крупном размере. Полицейскими получены признательные показания, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Житель поселка Уренгой (ЯНАО) украл звенья понтонного моста и сдал их в пункт приема металла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность похитителя установлена, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «В ОМВД по Пуровскому району обратился представитель организации с заявлением о краже с базы предприятия вблизи поселка Уренгой пяти звеньев понтонно-мостового парка. [Похитителем] оказался 27-летний житель поселка, который, посчитав, что данное имущество бесхозное, сдал его в пункт приема металла», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО на официальном сайте. Ущерб предприятию от кражи составил 2 миллиона 871 тысячу рублей. Нарушитель же выручил около 500 тысяч рублей и успел потратить все деньги на личные нужды. В настоящее время его обвиняют в совершении кражи в особо крупном размере. Полицейскими получены признательные показания, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.