Полиция ЯНАО ищет следы коррупции в госконтрактах «Ямала» и окружной больницы

Полиция Салехарда проверяет авиакомпанию «Ямал» и окружную больницу на предмет коррупционного сговора. Документ об организации повторной проверки имеется в распоряжении URA.RU.
«Салехардским ОМВД проведена проверка по факту возможных преступных действий должностных лиц СОКБ при взаимоотношениях с руководителями авиакомпании „Ямал“. По ее результатам, 9 июня было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На настоящий момент постановление отменено прокурором Салехарда, проводится дополнительная проверка», — говорится в письменном ответе ОМВД Салехарда на запрос корреспондента агентства.
В пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту пояснили, что материалы проверки признаны неполными. Сейчас полиция анализирует объемные финансовые документы.
В окружном депздраве корреспонденту сообщили, что ранее, по заключенным контрактам проводилась проверка по линии федеральной антимонопольной службы. Ее специалисты не нашли коррупционной составляющей во взаимоотношениях представителей СОКБ и «Ямала».
В авиакомпанию «Ямал» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.