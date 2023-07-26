26 июля 2023

Полиция ЯНАО ищет следы коррупции в госконтрактах «Ямала» и окружной больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, документы на подпись, бумаги к заседанию
Полиция Салехарда изучает финансовые документы СОКБ и «Ямала» Фото:

Полиция Салехарда проверяет авиакомпанию «Ямал» и окружную больницу на предмет коррупционного сговора. Документ об организации повторной проверки имеется в распоряжении URA.RU.

«Салехардским ОМВД проведена проверка по факту возможных преступных действий должностных лиц СОКБ при взаимоотношениях с руководителями авиакомпании „Ямал“. По ее результатам, 9 июня было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На настоящий момент постановление отменено прокурором Салехарда, проводится дополнительная проверка», — говорится в письменном ответе ОМВД Салехарда на запрос корреспондента агентства.

В пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту пояснили, что материалы проверки признаны неполными. Сейчас полиция анализирует объемные финансовые документы.

В окружном депздраве корреспонденту сообщили, что ранее, по заключенным контрактам проводилась проверка по линии федеральной антимонопольной службы. Ее специалисты не нашли коррупционной составляющей во взаимоотношениях представителей СОКБ и «Ямала».

В авиакомпанию «Ямал» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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Полиция Салехарда проверяет авиакомпанию «Ямал» и окружную больницу на предмет коррупционного сговора. Документ об организации повторной проверки имеется в распоряжении URA.RU. «Салехардским ОМВД проведена проверка по факту возможных преступных действий должностных лиц СОКБ при взаимоотношениях с руководителями авиакомпании „Ямал“. По ее результатам, 9 июня было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На настоящий момент постановление отменено прокурором Салехарда, проводится дополнительная проверка», — говорится в письменном ответе ОМВД Салехарда на запрос корреспондента агентства. В пресс-службе прокуратуры ЯНАО корреспонденту пояснили, что материалы проверки признаны неполными. Сейчас полиция анализирует объемные финансовые документы. В окружном депздраве корреспонденту сообщили, что ранее, по заключенным контрактам проводилась проверка по линии федеральной антимонопольной службы. Ее специалисты не нашли коррупционной составляющей во взаимоотношениях представителей СОКБ и «Ямала». В авиакомпанию «Ямал» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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