Россельхознадзор: тюменские фермеры загрязняют землю отходами животноводства

28 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Животноводы складировали отходы со своих ферм на площади больше 260 тысяч квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские фермеры загрязнили земельный участок площадью больше 260 тысяч квадратных метров отходами животноводства. Нарушение выявили инспекторы регионального управления Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства. «Фермеры складировали на земле сельскохозяйственного назначения отходы своих животноводческих хозяйств. Это не единственный случай, всего за год выявили шесть таких нарушений на общей площади почти 30 гектаров, то есть 300 тысяч квадратных метров», — пояснили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. Нарушение, выявленное в июле в Тюменском районе области, инспекторы называют самым крупным в этом году. Фермерам, которые использовали участок как свалку отходов, вынесено предостережение. Ранее URA.RU рассказало о скотомогильнике, который незаконно устроила крупная тюменская агрофирма.

Тюменские фермеры загрязнили земельный участок площадью больше 260 тысяч квадратных метров отходами животноводства. Нарушение выявили инспекторы регионального управления Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства. «Фермеры складировали на земле сельскохозяйственного назначения отходы своих животноводческих хозяйств. Это не единственный случай, всего за год выявили шесть таких нарушений на общей площади почти 30 гектаров, то есть 300 тысяч квадратных метров», — пояснили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. Нарушение, выявленное в июле в Тюменском районе области, инспекторы называют самым крупным в этом году. Фермерам, которые использовали участок как свалку отходов, вынесено предостережение. Ранее URA.RU рассказало о скотомогильнике, который незаконно устроила крупная тюменская агрофирма.