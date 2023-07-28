Тюменский департамент остался без техники из-за импортозамещения

Департамент образования Тюменской области не смог найти поставщика автобусов для перевозки детей

В России не нашлось поставщика, способного удовлетворить все потребности тюменского департамента образования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области без поставщика осталась закупка автобусов для регионального департамента образования. О том, что аукцион признан не состоявшимся, сообщает единый портал госзакупок.

«Закупка № 0167200003423004761, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Начальная стоимость — 14,5 миллионов рублей. Аукцион признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок на участие», — говорится в документе, приложенном к аукциону.

Известно, что департаменту требовались три автобуса для перевозки только сидячих пассажиров. Машины должны были поставляться в утепленном «северном» исполнении, а в комплект оборудования должны были входить проблесковые маячки и настроенные, но не зарегистрированные тахометры. Кроме того. поставщик должен был предоставить полностью отечественный транспорт: запрет на иностранную технику прописан в условиях со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

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